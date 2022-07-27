Filmigo Video Düzenleyici ile Android cihazınızda video düzenleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Filmigo Video Maker, kullanıcılara videoları düzenleme fırsatı veriyor. Basit kullanıma ve görsel efekt araçlarına ev sahipliği yapan Filmigo Video Maker APK, zengin özellikleri ile kullanıcılardan tam puan aldı. Yayınlandığı günden bu yana deli gibi indirilen ve günümüzde 500 binden fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Filmigo Video Maker APK kullanıcılarına çok işlevsel bir video düzenleme ortamı sunuyor. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları Filmigo Video Maker ile cihazlarında şık slayt gösterileri yapabilecek, basit adımlarla popüler tema ve özel altyazı seçeneklerine de erişme fırsatı veren video düzenleme programı, bu yönü ile de kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

Filmigo Video Maker APK Özellikleri

Şık slayt gösterileri,

Popüler temalar,

Özel altyazı seçenekleri,

Video kırpma,

Video klipleri tersine çevirme,

Çeşitli müzikler,

Sevimli çıkartmalar,

Kullanıcılarına enfes temalar sunan Filmigo Video Maker, zengin yapısı ile kullanıcılara videoları tersine çevirme, altyazı ekleme, çeşitli çıkartmalar ve gifler ile süsleme fırsatı veriyor. Ücretsiz olarak lansmana çıkan yapım içerisinde kullanıcılara çeşitli özelliklere sahip gifler, emojiler ve çıkartmalar sunuyor. Videolarınızı popüler hale getirmek için lisanslı müzik desteğine de sahip olan mobil video düzenleme programı benzersiz video geçişlerine de sahip. Kullanıcılar Filmigo Video Maker ile mevcut videoları düzenleyebilir, kırpabilir ve dilerlerse de videoları tersine çevirebilirler. Sevgililer günü, cadılar bayramı, noel vb gibi özel gün temalarına da sahip olan Filmigo Video Maker ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Filmigo Video Maker APK İndir

Android akıllı telefon ve tablet modelleri için ücretsiz olarak yayınlanan Filmigo Video Maker, günümüzde 500 binden fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Çeşitli güncellemeler ile içeriğini ve işlevsel özelliklerini artırmaya devam eden video düzenleme uygulaması her geçen gün kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip çeşitli videolar düzenlemeye başlayabilirsiniz.