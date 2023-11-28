Five Nights at Freddy's 4 APK, küçük bir çocuğu canlandırdığınız birinci şahıs korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Five Nights at Freddy's 4 APK'da, önceki oyunların yanı sıra daha değişik bir deneyim yaşıyorsunuz. Artık kameraları takip etmiyorsunuz. FNAF 4'te, küçük bir çocuğu canlandırıyorsunuz ve kapıları izleyerek yaratıkları savuşturmaya çalışıyorsunuz. Kapıları izleyerek yaratık karşısında dikkatli olmalı ve kendinizi sabah 6'ya kadar korumalısınız.

Freddy Fazbear, Chica, Bonnie, Foxy ve daha birçok yaratığa karşı kendinizi koruma altına almalısınız. Elinizde sadece bir feneriniz bulunuyor. Koridorları ve odanızı bu fenerle aydınlatarak, robotları korkutabilirsiniz.

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Oyundaki korku düzeyi, önceki oyunlara kıyasla daha fazla ve bu da oyunculara keyif vermişe benziyor. Five Nights at Freddy's 4 APK'da, oturup sadece kameraları izlemek yerine fazlasıyla oyunun içerisine giriyorsunuz ve korkutucu olaylara karşı mücadele veriyorsunuz.

Ortamdaki korkutuculuğun haricinde, jumpscare'lar da müthiş gözüküyor. Daha korkutucu bir şekilde karşımıza çıkan jumpscare'lar, ayrıca korkunun tavan yaptığı yerlerde yüksek oranda karşımıza çıkıyor. Siz de Five Nights at Freddy's 4 APK indirerek, evdeki tüm sesleri dinleyin ve yaratıklara karşı dikkatli olun.

Five Nights at Freddy's 4 APK Özellikleri