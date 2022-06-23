2022 model oyunlar arasına katılmaya hazırlanan Fobia - St. Dinfna Hotel, hayatta kalma ve korku oyunu olarak lansmana çıkacak.

Doğukan Çağlakpınar - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

Steam üzerinde sergilenmeye başlanan Fobia - St. Dinfna Hotel, 2022 model bir hayatta kalma ve korku oyunu olarak lansmana çıkmaya hazırlanıyor. 28 Haziran 2022'de lansmana çıkacak olan korku oyunu, gerçekçi atmosferi ile kısa süre de milyonlarca oyuncuya ulaşacak gibi görünüyor. Gerçekçi ve bir o kadar da fantastik tehlikelere ev sahipliği yapan oyun, birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanacak. Oyunculara farklı silah modellerini de deneyimleme fırsatı verecek olan yapım, karanlık bir atmosfere ev sahipliği yapacak. Tek oyunculu bir hikayeye ev sahipliği yapacak olan oyun da oyuncular hayatta kalmak için ilerlemeye dayalı bir oynanış eşliğinde çeşitli tehlikeler ile mücadele edecekler.

Fobia - St. Dinfna Hotel Özellikleri

Farklı tehlikeler,

Çeşitli yaratıklar,

12 farklı dil desteği,

Gerçekçi bir atmosfer,

Birinci şahıs kamera açıları,

Tek oyunculu bir oynanış,

Sürükleyici bir hikaye,

Keşfedilebilir bir yapı,

Steam üzerinde sergilenmeye devam edilen Fobia - St. Dinfna Hotel, ücretsiz bir demo sürümünü oyunculara sundu. Sınırlı bir içeriğe ev sahipliği yapan demo Steam üzerinden indirilip oynanabiliyor. Gerilim dolu anlara ev sahipliği yapan demo sürüm, oyunun adeta bir fragmanı tadında bir deneyim sunuyor. Çeşitli tehlikelere karşı mücadele edecek olan oyuncular, yoğun görsel efektler eşliğinde hayatta kalabilmek için mücadele edecekler. Tüyleri ürperten ses efektlerine sahip olan yapım, gerilimi en üst seviyeye çıkaran pek çok içeriğe de sahip.

Fobia - St. Dinfna Hotel İndir

Steam üzerinde sergilenen korku oyunu, 28 Haziran 2022'de lansmana çıkacak. Henüz fiyat etiketi belli olmayan yapım, lansmana kısa bir süre kala ön siparişlere açılmış olacak.

Fobia - St. Dinfna Hotel Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10, 11 (64-BIT Required)

İşlemci: Core i3 9100 or Ryzen 3 2300X

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB or Radeon RX 6400 4GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: With these requirements, it is recommended that the game is played on Low quality settings.

Fobia - St. Dinfna Hotel Önerilen Sistem Gereksinimleri