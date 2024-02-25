Fossilfuel 2, ölümcül dinozorlarla mücadele edebileceğiniz bir hayatta kalma FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Jack Allen'ı canlandırdığınız Fosslifuel 2'de, 12 saat süren yolculuğa başlayın ve dinozorlara karşı savaş verin. Gizemli Alaska Sierra Tesisi, dinozorlar tarafından işgal edilmiş durumdadır. Bu tesisi kurtarmak ve dinozorları geri göndermek sizin elinizde.

Unreal Engine 5 oyun motorunda geliştirilen Fossilfuel 2, kanlı çatışmaları ve FPS mekaniklerini iyi işleyişiyle öne çıkıyor. Aslında oynarken her ne kadar eski bir oyun gibi gözükse de, vaat ettiği her şeyi yerine getiriyor.

Evet, bir yandan dinozorlarla savaşırken, diğer yandan ise zorlu bulmacaları çözmek zorunda kalacaksınız. Oyun boyunca karşınıza çıkan bu bulmacalar, kilitli kapıları açmanızda veya geliştirmeler almanıza olanak tanıyacaktır. Hikayede ilerlerken silahlarınızı geliştirmek, işinizi yarı yarıya kolaylaştıracaktır.

Oyun boyunca neredeyse su dolu kanallardan ilerleyeceksiniz. Bazen silah geliştimeleri almak veya yolunuzu açmak için su dolu kanalı boşaltmanız gerekecek. Bu odalardan geçmek için tüplü dalış kıyafetinizi kuşanmalı ve suyun derinliklerindeki canavarlara karşı dikkatli olmalısınız.

Fossilfuel 2 İndir

Oyunun 12 saatlik bir oynanışa ev sahipliği yaptığını söylemiştik. Eğer oyunu tekrar oynamak isterseniz, gelişmiş yapay zeka sayesinde her oynayışınızda farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Korku ve aksiyon türlerini iyi bir şekilde kullanıcılara sunan Fossifuel 2, birden fazla oyun içeriğine sahip olduğu gibi aynı zamanda da farklı sonlara sahiptir. Oyundaki her seçiminiz sizi farklı bir finale doğru götürecek.

Araştırma tesisindeki dinozorları alt etmek ve hikayeye yön vermek istiyorsanız, siz de Fossilfuel 2'yi indirin ve akılalmaz bir FPS deneyimi yaşayın.

Fossilfuel 2 Sistem Gereksinimleri