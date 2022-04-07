Free MOV Converter ile MOV videolarınızı dönüştürebilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Free MOV Converter kullanıcılara MOV dönüştürme konusunda yardımcı olan ücretsiz bir video dönüştürme programıdır. Windows platformundaki kullanıcılara sunulan yardımcı program basit kullanımı sayesinde kullanıcılara basit bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar Free MOV Converter ile diledikleri videoyu ücretsiz olarak dönüştürebilecek ve diledikleri yerde paylaşabilecekler. İngilizce dil seçeneğine sahip olan uygulama, her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor.

Basit bir kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapan Free MOV Converter ücretsiz yapısı ile birlikte kullanıcılarında yüzünü güldürüyor. Farklı video formatlarını dönüştürme de oldukça başarılı bir performans gösteren uygulama, sadece Windows platformunda kullanılabiliyor.

Free MOV Converter Özellikleri

İngilizce dil desteği,

Basit ve sade kullanıcı arayüzü,

Ücretsiz sürüm,

Birkaç adımla video dönüştürme,

Apple tarafından bulunmuş bir video formatı olan .MOV formatı kullanıcılara yüksek kalite videoları oynatabilme imkanı veriyor. Fakat bu dosya formatı mobil cihazlarda, medya oynatıcılarda ve video oynatabilme yeteneğine sahip farklı cihazlarda oynatılırken veya internet üzerinde video servisi yapan sitelere yüklenirken sıkıntı yaratabiliyor ve uyumsuzluklar oluşabiliyor. Bu nedenle bu formatı farklı video formatlarına dönüştürme ihtiyacı oluşuyor.

Free MOV Converter bilgisayarımızda depoladığımız .MOV türündeki video dosyalarını kolayca yaygın olarak kullanılan MPG, MP4, WMV. AVI veya FLV formatlarına dönüştürebilme imkanı sunuyor. Programın güzel bir yönü toplu dönüştürme özelliği sayesinde birden fazla MOV dosyasını tek tıklamayla arka arkaya dönüştürebilmesi ve bize zaman kazandırması.

Free MOV Converter içerisinde küçük bir önizleme penceresi barındırmakta. Bu pencereden dönüştürmek istediğimiz videolara göz atabiliyor, doğru videoyu dönüştürdüğümüzden emin olabiliyoruz.

Free MOV Converter İndir

Yıllar önce Windows platformu için yayınlanan Free MOV Converter, İngilizce dil seçeneği ile kullanılmaya devam ediliyor. Günümüze kadar yüzbinlerce kez indirilen uygulama, basit adımlar ile kullanıcılarına videoları dönüştürme fırsatı veriyor. Ülkemizde de kullanılan uygulama, ücretsiz olarak videoları dönüştürerek çeşitli platformlarda paylaşmaya da fırsat tanıyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.