İngiliz televizyonunu akıllı telefonlarınıza getiren Freeview APK, farklı yayıncılardan çeşitli programları kullanıcılara sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Freeview APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir TV uygulamasıdır. İstediğiniz yerde ve istediğiniz zamanda kullanabileceğiniz uygulamada, hiçbir ücret ödemeden yabacı kanalları takip edebilir ve rehberinizi düzenleyebilirsiniz.

Çeşitli programlardan haberdar olmak için hatırlatıcılar kurabilir, rehberinizdeki kanalları favorilere ekleyebilir ve istediğiniz tüm dizileri, programları kaçırmadan seyredin.

BBC iPlayer, UKTV Play ve ITV Hub gibi İngiltere'nin önde gelen yayıncılarının içeriklerini istediğiniz her an takip edebilirsiniz. Bu denli kanalların farklı içeriklerini içerisinde kapsamasıyla, kullanıcılara geniş bir içerik yelpazesi sunmaktadır.

Freeview APK İndir

İngiliz televizyonunu parmaklarınızın ucuna getirmek istiyorsanız, Freeview APK indirin ve siz de akıllı telefonlarınızdan TV keyfi yaşayın. Tüm programları, kanalları ve çeşitli içerikleri istediğiniz her an izleyebilir ve ileri zamanlı olan içeriklerinize hatırlatıcı kurabilirsiniz.

Freeview Uygulaması Özellikleri