Frog Jump, ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz bir aksiyon platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir kurbağa olarak zorlu engelleri aşmaya çalıştığınız Frog Jump, aksiyon platform oyunları arasında yerini alıyor. Sekiz oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bu oyunda, en hızlı şekilde tepeye ulaşın ve prensesin öpücüğünü ilk siz alın. Tırmanma süresi boyunca sadece platformların zorluğuyla değil, aynı zamanda arkadaşlarınızın darbeleriyle de baş başa kalacaksınız.

Tepeye ilk ulaşanın kazanacağı Frog Jump, aslında hiç de kolay bir oyun deneyimi sunmuyor. Zorlu engelleri, arkadaş sabotelerini ve daha birçok sinir bozucu öğeyi içerisinde barındıran Frog Jump, aynı zamanda eğlenceli anlar da yaşatmaktadır.

Tabii ki sadece arkadaşlarınızla değil, tek başınıza da zorlu parkurları tamamalamaya çalışabilirsiniz. Oyundaki engeller her zaman aynı yapıda karşınıza çıkmayacak. Hareketli engeller, düz platformlar ve sallanan çekiçler gibi çeşitli zorluklara karşı mücadele verin.

Frog Jump İndir

Frog Jump'ın oynanışına bakacak olursak; her ne kadar zorlu parkurları içerisinde barındırsa da aslında basit kontrollerle bu zorluğu biraz daha düşürmektedir. Kurbağanızla zıplayabilir, havada yön verebilir, tekme atabilir veya dilinizi kullanarak rakiplerinizi saf dışı bırakabilirsiniz.

Sadece oynanışı ve zorlu engelleri değil, aynı zamanda ortam grafikleriyle de oyunculara mükemmel bir görsel yapı sunmaktadır. Geniş bir haritaya ev sahipliği yapan Frog Jump, denizi, dağları, binaları ve diğer tüm modellemeleriyle birlikte olumlu geri dönüş alıyor diyebiliriz.

Siz de Frog Jump indirin ve arkadaşlarınızla birlikte hem eğlenceli hem de sinir bozucu olan bu aksiyon platform oyununu deneyimleyin!

Frog Jump Sistem Gereksinimleri