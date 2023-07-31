Frozen Flame
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10000.00 MB
- Üretici Dreamside Interactive
-
MMO öğeleri barındıran yapısı ile Frozen Flame'de, Arcana şehrini vahşi ejderhalardan kurtarmaya çalışıyoruz.
Çok oyunculu bir hayatta kalma RPG'si olan Frozen Flame'de, ejderhaların dünyasını keşfediyorsunuz. Oyunda bulunan ejderhaların gizemli dünyalarını keşfettiğiniz bu oyunda, büyülerde ve özelleştirilebilir silahlarda ustalaşmalı ve lanetli yaratıkları durdurmalıyız. Alev büyüsünde ustalaşmalı ve yeteneklerinizi öğrenmelisiniz. Kendi sığınağınızı inşa ettiğiniz bu oyunda, özelleştirilebilir silahlar yapıp envanterinizi genişletmelisiniz.
MMO öğeleri ve PvP'nin bir karışımı olan Frozen Flame, bir açık dünya RPG'si olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda inşa edeceğiniz kaleleri veya evleri seçerken dikkatli olmalısınız ve doğru bir yer seçmelisiniz. Tabii kimse yaratıkların fazla olduğu yere sığınağını kurmak istemez.
Frozen Flame İndir
Frozen Flame, eskiden ejderhaların elinde olan Arcana şehrinde geçiyor. Uçsuz bucaksız bu yerde, hayatta kalmalı ve müttefikler toplamalısınız. Hikaye açısından çok da zengin olmayan Frozen Flame, benzerlik açısından Valheim veya Don't Starve gibi oyunları andırıyor.
Oynanış açısından yerine getirilmesi gereken görevleri yaptığınız ve bulmacaları çözdüğünüz bir içeriği bulunuyor. Grafik açısından, ortamları ve detayları harika görünen Frozen Flame'i indirin, ölmekte olan bir şehri vahşi ejderhalardan kurtarın.
Frozen Flame Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i5 2310 / AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 serisi
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan