MMO öğeleri barındıran yapısı ile Frozen Flame'de, Arcana şehrini vahşi ejderhalardan kurtarmaya çalışıyoruz.

Berkcan Aktürk - 54 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çok oyunculu bir hayatta kalma RPG'si olan Frozen Flame'de, ejderhaların dünyasını keşfediyorsunuz. Oyunda bulunan ejderhaların gizemli dünyalarını keşfettiğiniz bu oyunda, büyülerde ve özelleştirilebilir silahlarda ustalaşmalı ve lanetli yaratıkları durdurmalıyız. Alev büyüsünde ustalaşmalı ve yeteneklerinizi öğrenmelisiniz. Kendi sığınağınızı inşa ettiğiniz bu oyunda, özelleştirilebilir silahlar yapıp envanterinizi genişletmelisiniz.

MMO öğeleri ve PvP'nin bir karışımı olan Frozen Flame, bir açık dünya RPG'si olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda inşa edeceğiniz kaleleri veya evleri seçerken dikkatli olmalısınız ve doğru bir yer seçmelisiniz. Tabii kimse yaratıkların fazla olduğu yere sığınağını kurmak istemez.

Frozen Flame İndir

Frozen Flame, eskiden ejderhaların elinde olan Arcana şehrinde geçiyor. Uçsuz bucaksız bu yerde, hayatta kalmalı ve müttefikler toplamalısınız. Hikaye açısından çok da zengin olmayan Frozen Flame, benzerlik açısından Valheim veya Don't Starve gibi oyunları andırıyor.

Oynanış açısından yerine getirilmesi gereken görevleri yaptığınız ve bulmacaları çözdüğünüz bir içeriği bulunuyor. Grafik açısından, ortamları ve detayları harika görünen Frozen Flame'i indirin, ölmekte olan bir şehri vahşi ejderhalardan kurtarın.

Frozen Flame Sistem Gereksinimleri