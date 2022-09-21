Popüler dijital oyun platformu G2A ile yeni oyunlara ve uygulamalara anında ulaşabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 29 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyun severlerin yakından tanıdığı bir isim olan G2A çeşitli indirimler ile dünyaca ünlü oyunları oyuncularla buluşturmaya devam ediyor. Dijital oyun platformları arasında oldukça popüler bir nokta da yer alan dünyaca ünlü platform, çeşitli dönemlerde birbirinden farklı indirimler ile kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Birbirinden farklı oyunları dolar kuru eşliğinde oyuncular ile buluşturan G2A, bünyesinde Türkçe dil desteği ve Türk Lirası desteği bulundurmuyor. İngilizce dil seçeneği eşliğinde kullanılabilen platform dünyanın dört bir yanından kullanıcılara ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılarına güvenli bir ödeme sistemi eşliğinde dijital oyunları satın alma fırsatı veren platform, binlerce farklı oyunu bünyesinde bulunduruyor. Oyunların yanı sıra çeşitli uygulama lisanslarına da sahip olan platform satışlarını artırmaya devam ediyor.

G2A Özellikleri

İngilizce kullanım,

Dönemsel indirimler,

Farklı kategorilerde oyunlar ve uygulamalar,

Sade bir tema,

Konsol ve bilgisayar ile uyumlu içerikler,

Dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılan G2A, kullanıcılarına oyunların yanı sıra çeşitli hediye kartları ve uygulamalarda sunuyor. Dileyen kullanıcılar Windows 10 gibi işletim sistemi ve Microsoft Office gibi araçların keylerine de G2A üzerinden ulaşabilecekler. Pek çok abonelik sistemi için de hediye kartları satışları gerçekleştiren platform konsol platformuna yönelik içeriklere de sahip. G2A bünyesinde Xbox ve PlayStation platformlarında en çok satan oyunları da listeleyen G2A, hızlı ve güvenli bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar dilerlerse mobil uygulama dilerlerse de web sitesi aracılığıylaı ile oyunlara ve uygulamara hızlı erişim sunan platform indirim dönemlerinde kullanıcı kitlesini de artırmayı başarıyor.

G2A İndir

Google Play üzerinde Android platformu için yayınlanan G2A, iOS platformu için de App Store üzerinde lansmana çıkmıştı. Mobil platforma gelmeden önce sadece web sitesi üzerinde kullanılan platform, basit ve kullanışlı yapısı ile her türden oyun severi ağırlıyor. G2A ile çeşitli oyun ve uygulamalara uygun fiyat etiketi ile sahip olabilir, indirimli dönemlerde kaçırdığınız oyun ve uygulamalara anında erişebilirsiniz.