Game of Thrones: Kingsroad, Game of Thrones evreninde geçen kaliteli bir ARPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Game of Thrones, geniş çaplı evreniyle birlikte oyunların hikayelerine konu olmaktadır. Game of Thrones: Kingsroad, diziden ilham alan aksiyon-macera temalı bir RPG oyunudur. Hikayeyi mükemmel bir şekilde deneyimleyebilir ve uçsuz bucaksız açık dünyada keşfe çıkabilirsiniz.

Westeros'u oluşturan krallıkları keşfe çıkın, göz alıcı manzaraları izleyin ve düşmanlarınıza karşı mücadele verin. Orijinal hikayeyi aynı şekilde oyuna aktaran Game of Thrones: Kingsroad, hikayenin üzerine yeni olay örgüleri de ekliyor. Tyre Hanedanı'nın bir çocuğu olarak kendi yolunuzu çizin, müttefikler toplamaya çalışın ve yaklaşan kış tehdidine karşı hazırlıklı olun.

Ak gezenler ve ölüler ordusuyla savaş vereceksiniz. Nihai yüzleşmeye kadar elinizden gelen en iyi hazırlığı yapmalı ve karakterinizi geliştirmelisiniz. Farklı karakter sınıfları arasından size uygun olanı seçerek oyuna başlayabilirsiniz. Şövalye, paralı asker veya suikastçi olarak oynayabildiğiniz Game of Thrones: Kingsroad, oyunculara farklı dövüş mekanikleri de sunmaktadır.

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Tamamen manuel kontroller içeren heyecan dolu savaşlarda kendinizi kanıtlayabilirsiniz. Rakiplerinize otomatik saldırı yapın, yeteneklerinizi kullanın ve kaçınma ile savuşturma hamlelerini kullanın.

Siz de Game of Thrones: Kingsroad indirin ve Game of Thrones evrenini içeren bu harika RPG oyununu deneyimleyin!

Game of Thrones: Kingsroad Sistem Gereksinimleri