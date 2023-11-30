Gangs of Sherwood
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici Appeal Studios
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Dört oyuncuya kadar oynayabildiğiniz Gangs of Sherwood'da, düşmanları öldürün ve şerifin kalesine ulaşmaya çalışın.
Tek başınıza veya dört kişiye kadar oynayabildiğiniz Gangs of Sherwood'da, ordulara karşı mücadele verin ve isyana öncülük edin. Fütürist bir distopyada geçen bu oyunda, arkadaşlarınızla birlikte kuvvetlerinizi birleştirin ve insanları özgür kılın. Farklı oynanış biçimine sahip 4 farklı karakterden birini seçerek oynamaya başlayabilirsiniz.
Halkınızı özgürleştirmek adına savaştığınızı unutmayın. Asıl düşmanınız olan Nottingham Şerifi'nin kalesine girmek için her türlü yolu denemeli ve karşınıza çıkan zorlukları aşmalısınız. Farklı karakterler sayesinde her türden tarzı birleştirip, düşmanlarınıza her açıdan ölümcül olabilirsiniz.
Gangs of Sherwood İndir
Amacınız kaleye ulaşmak ve düşmanların başını alt etmek. Heybetli silahları ve karakter yeteneklerinizi kullanarak, tempolu bir savaş deneyimi yaşayabilirsiniz. Zorlu görevleri oynayarak hem oynanış açısında hem de oyun keyfi açısından memnun olabilirsiniz. Ayrıca ortam ve karakter grafikleriyle birlikte, Gangs of Sherwood oyunculara her yönden mükemmel bir deneyim sunuyor.
Takımınızı oluşturun, karakterlerinizi seçin ve stratejinizi geliştirin. Kaleye ulaşmak için elinizden ne geliyorsa yapın. Siz de Gangs of Sherwood indirerek, arkadaşlarınızla macera dolu bir yolculuğa adım atabilirsiniz.
Gangs of Sherwood Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650S, 4 GB veya AMD Radeon RX 570, 4 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan