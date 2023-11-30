Dört oyuncuya kadar oynayabildiğiniz Gangs of Sherwood'da, düşmanları öldürün ve şerifin kalesine ulaşmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tek başınıza veya dört kişiye kadar oynayabildiğiniz Gangs of Sherwood'da, ordulara karşı mücadele verin ve isyana öncülük edin. Fütürist bir distopyada geçen bu oyunda, arkadaşlarınızla birlikte kuvvetlerinizi birleştirin ve insanları özgür kılın. Farklı oynanış biçimine sahip 4 farklı karakterden birini seçerek oynamaya başlayabilirsiniz.

Halkınızı özgürleştirmek adına savaştığınızı unutmayın. Asıl düşmanınız olan Nottingham Şerifi'nin kalesine girmek için her türlü yolu denemeli ve karşınıza çıkan zorlukları aşmalısınız. Farklı karakterler sayesinde her türden tarzı birleştirip, düşmanlarınıza her açıdan ölümcül olabilirsiniz.

Gangs of Sherwood İndir

Amacınız kaleye ulaşmak ve düşmanların başını alt etmek. Heybetli silahları ve karakter yeteneklerinizi kullanarak, tempolu bir savaş deneyimi yaşayabilirsiniz. Zorlu görevleri oynayarak hem oynanış açısında hem de oyun keyfi açısından memnun olabilirsiniz. Ayrıca ortam ve karakter grafikleriyle birlikte, Gangs of Sherwood oyunculara her yönden mükemmel bir deneyim sunuyor.

Takımınızı oluşturun, karakterlerinizi seçin ve stratejinizi geliştirin. Kaleye ulaşmak için elinizden ne geliyorsa yapın. Siz de Gangs of Sherwood indirerek, arkadaşlarınızla macera dolu bir yolculuğa adım atabilirsiniz.

Gangs of Sherwood Sistem Gereksinimleri