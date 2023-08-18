Garten of Banban 4 APK'da, Kayıp çocuğu bulmak için gittiğiniz Banban okulunda hayatta kalmak zorundasınız.

Berkcan Aktürk - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Garten of Banban 4 APK, terkedilmiş Banban okulunda geçen hikayesiyle birlikte, oyunculara zorlu bulmacalar ve gerilim dolu deneyimler yaşatıyor. Okula yıllardır kimse gitmedi ve tek giden sizsiniz. Banban okulundaki gizemi ortaya çıkarın ve kayıp olan çocuğu başarı ile bulun. Kayıp olan çocuk her yerde olabilir, bulmacaları çözüp yaratıklardan kaçarak onu bulmalısınız.

Okulun terkedilmiş zemin katlarına doğru yol alın. Ne kadar az korkarsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Çünkü aşağıya inmek dışında başka yolunuz bulunmuyor. Issız Banban okulunun derinlerinde hayatta kalmaya çalışırken karşınıza yeni arkadaşlar çıkabilir. Onlarla beraber eksikliğinizi tamamlayın ve kendinizi yalnız hissetmeyin.

Garten of Banban 4 APK İndir

Uzun bir süredir kimsenin adım atmadığı bu okula ilk defa siz giriyorsunuz. Onlarca değişik görünümlü odalara girerken bulmacaları çözün ve yolunuzu bulun. Ekranda bulunan kontrol tuşları ile kontrolü elinize aldığınız Garten of Banban 4 APK'da, kolay kontrolleriyle iyi bir oyun deneyimi yaşayın.

Kayıp olan çocuğu hızlı bir şekilde bulun ve bu gerilim dolu okuldan başarı ile çıkın. Garten of Banban 4 APK indirin ve oyunu Türkçe dahil olmak üzere birçok dilde oynama şansı yakalayın.