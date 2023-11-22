İmkansız denecek seviyelere meydan okumak istiyorsanız, ritim tabanlı aksiyon platform oyunu olan Geometry Dash APK'yı indirin ve becerilerinizi herkese gösterin.

Berkcan Aktürk - 53 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi türünün en efsanevi oyunu olan Geometry Dash APK, şu ana kadar oynayabileceğiniz tartışmasız en iyi ritim tabanlı platform oyunlarından birisidir. Geometry Dash dünyasına girerken becerilerinizin en üst seviyesini kullanmalı ve engelleri aşmalısınız. Oyun ilk başlarda zorlu bir yapıya sahip olsa da, alıştıktan sonra oyuncuya gerçekten eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Oyundaki parkurları zıplarken, uçarken ve tek bir düzlemde giderken geçin. Eşsiz müziklerle birçok seviyeye sahip olan bu oyunda, ritme göre eğlenceli bir platform deneyimi yaşayabilirsiniz. Aslında oyunun ana kitlesi PC tarafında daha fazladır. android platformlarda bulunan bu sürüm, PC'deki hazzı mobil oyunculara yaşatmayı hedefliyor ve bunu da başarmış gibi gözüküyor.

Geometry Dash APK İndir

Geometry Dash APK'daki en iyi özelliklerden biri ise, level oluşturma olanağıdır. Oyunda kendi hayal gücünüzdeki seviyeyi istediğinizi gibi oluşturabiliyor ve diğer oyuncular da oluşturduğu seviyeleri oynayabiliyorsunuz. İsterseniz farklı zorluklarda eşsiz seviyeler inşa edin ve diğer oyuncularla paylaşın. Oyunu çevrimiçi ve çevrimdışı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Lakin diğer oyuncuların seviyelerini oynamak için bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacaktır.

Birçok seviye ve zorluğu tamamladıktan sonra başarı ödülleri kazanabilirsiniz. Bu ödülleri de karakterinizi özelleştirmekte veya başka şeylerde kullanabilirsiniz. Karakterinizi özelleştirmek için simgelerin ve renklerin kilidini açmalısınız. Siz de akıllı telefonlarınızda ritim tabanlı platform oyunu deneyimi yaşamak istiyorsanız, Geometry Dash APK indirin ve farklı zorluklardaki seviyelere ayak uydurun.

Geometry Dash Özellikleri