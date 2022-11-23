Geometry Dash Lite APK, geometrik şekillerin arasından ilerleyeceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birçok aksiyon oyunu arasında en iyilerini seçmek oldukça zor. Yani milyonlarca oyun arasından eğlenceli olanları tek tek ayıklamak büyük bir iş. Hatta bu işlemi yapmak imkansız gibi duruyor.

Geometry Dash Lite APK, aksiyon oyunları arasında yer alan 2 boyutlu eğlenceli olan bir oyundur. Ayrıca yerçekimine meydan okuman gerektiğini şimdiden söyliyelim.

Geometry Dash Lite APK İndir

Oyun sadece engelleri aşmakla kalmaz aynı zamanda hoş müzikleriyle de kullanıcıları oyunun içinde tutmaktadır. Siz ilerledikçe tehlikeli bölümler daha da artacak ve Geometry Dash Lite APK daha da eğlenceli bir hal alacaktır.

Oyun, başlı başına geometrik şekilleri aşmanıza odaklanmıştır. Birçok oyuncu tarafından olumlu yorumlar alan Geometry Dash Lite APK vakit öldürmek isteyenler için birebir bir oyundur. Siz de uzun yolculuklarda vakit öldürmek istiyorsanız Geometry Dash Lite indirebilirsiniz.