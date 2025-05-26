Hayalet avcısı olarak oynadığınız Ghost Frequency, oyunculara geniş kapsamlı bir psikolojik korku deneyimi sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ghost Frequency, cesur hayalet avcısını canlandırdığınız bir korku oyunudur. Paranormal araştırma ekibi içerisinde bulunan Mark, korkunç hayaletleri avlama konusunda deneyimlidir. Ana karakterimizle birlikte korkunç binalarda gezinecek, hayalet avı için gerekli araçları kullanacak ve gizli varlıkları ortaya çıkaracaksınız.

Her hayaletin kendine özgü özellikleri bulunuyor. Envanterinizde bulunan araçlar, elektromanyetik frekansları tespit eder ve bulunduğunuz yerde hayalet olup olmadığını size gösterir.

Ghost Frequency oyununun hikayesine bakacak olursak; oyun, gizemli bir şekilde kaybolan ekip arkadaşınız üzerine kurulmaktadır. Arkadaşınızı ararken, bir yandan da hayaletleri avlayacaksınız.

Ghost Frequency İndir

Gece boyunca hayatta kalın, binadaki bulmacaları çözün ve karanlıkta saklanan korkutucu sırları çözmeye çalışın. Hayaletleri yakalamak için IR termal kamera, EVP dijital kaydedici ve EMF hayalet dedektörü gibi çeşitli araçları kullanmayı unutmayın.

Termal kamera ile birlikte insan gözünün algılamadığı şeyleri yakalayın ve ayak izi gibi çeşitli kanıtları ortaya çıkarın. Termal kameranın yanı sıra EVP, hayaletin seslerini kaydeder ve frekans görüntüleriyle birlikte oyunculara ipucu verir.

Arkadaşınızı kurtarma, hayaleti avlama, sırları ortaya çıkarma veya adını ne koyarsanı koyun, Ghost Frequency'nin korkutuculuğuyla büyüleneceksiniz. Siz de Ghost Frequency indirin ve korkutucu hayaletlere karşı mücadele verin!

Ghost Frequency Sistem Gereksinimleri