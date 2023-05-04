Ghostegro APK, Instagram üzerinde gizli olan hesapları kontrol etmenize ve hikayeleri gizli bir şekilde izlemenize olanak tanıyan bir uygulamadır.

Raşit Bütüner - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Instagram’da gizli olan hesaplara erişim sağlamanıza fırsat tanıyan Ghostegro APK, ücretsiz bir sosyal ağ uygulamasıdır. Ghostegro APK ile Instagram’da gizli olan, ancak görmek istediğiniz kişilerin hesaplarını kontrol edebilirsiniz.

Ghostegro APK İndir

Ghostegro APK, hiçbir sosyal medya platformuyla ortaklığı olmayan bağımsız bir uygulamadır. Bu yüzden akıllara sık sık gelen veri güvenliği konusunda kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Sadece Andorid için kullanımı olan bu uygulamayı Ghostegro APK indir kısmından kolayca edinebilirsiniz.

Gündelik hayatınızda merak ettiğiniz, ancak takip isteği göndermek istemediğiniz kişilerin profilinde gizlice dolaşmanızı sağlayan Ghostegro APK ile o kişilerin paylaşımlarını görmenin yanı sıra onları telefonunuza dahi kaydedebilirsiniz. Ghostegro, bunu karşı tarafa hiçbir bildirim göndermeden yaptığı gibi aynı zamanda sizlere kimlerin profilinizi ziyaret ettiği hakkında da bilgi verir.

Verilerinizi kendi tabanında saklı tutan Ghostegro, başka platformlar ile paylaşıma girerek güvenliğinizi tehdit edecek bir tutum sergilemez. Dolayısıyla bu uygulamayı kullanırken güvenli bir şekilde Stalk yapabilirsiniz.

Ghostegro APK Özellikleri

Ghostegro APK, sizlere ilgili kişilerin sadece kullanıcı adlarını girerek tüm Instagram hesaplarını kontrol etme imkânı tanıyor. Bu çerçevede; gönderileri, hikayeleri, öne çıkarılanları, etiketlendikleri ve hatta takip durumları dahi o kişinin haberi olmaksızın sizlere ulaşıyor. Uygulamanın kullanıcılarına tanıdığı diğer imkânları ise şu şekilde sıralamak mümkün:

Hikayeleri anonim şekilde izlemeye ek olarak kaydetme imkânı

Fotoğraf ve videoları kaydetme

Güvenli kullanım tecrübesi

Profilinize bakan kişileri görebilme

Ghostegro APK, standart ve premium olmak üzere 2 pakete sahiptir. Standart paket, uygulamanın temelde vadettiği imkânların bir kısmını kullanıcılarına tanır. Premium pakette ise bu imkânlar, daha geniş ve süreklidir. Bu bağlamda, daha fazla hizmetten yararlanmak için Ghostegro Apk Premium paketini kullanabilirsiniz.