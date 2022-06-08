Ghostwire: Tokyo ile gerilim dolu bir dünyaya giriş yapacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Bethesta Softworks’un üstlendiği Ghostwire: Tokyo oyunculardan tam puan almaya devam ediyor. Tek oyunculu bir oynanışa sahip olarak lansmana çıkan başarılı oyun aksiyon dolu bir dünya ya ev sahipliği yapıyor. Kendine has bir hikaye eşliğinde piyasaya sürülen Ghostwire: Tokyo indir, Steam üzerinde satışlarına devam ediyor. Steam üzerinde bilgisayar oyuncularına sunulan yapım, oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak ifade edildi.

Birinci şahıs kamera açılarına sahip olan yapım gerçekçi ve fantastik grafiklere ev sahipliği yapıyor. Tokyo kentinde geçen oyunda Tokyo’nun nüfusu aniden ortadan kayboldu. Ölümcül ve doğaüstü güçlerin şehirde cirit attığı bir hikayeyi ele alan yapım nefesleri kesecek.

Ghostwire: Tokyo Özellikleri

Kendine has bir hikaye,

Sürükleyici bir dünya,

Birbirinden farklı karakterler,

Eşsiz ve farklı bir bakış açısı,

Doğaüstü güçler,

Ultra modern bir şehir tasarımı,

Yeni nesil teknoloji,

Windows sürüm,

Tek oyunculu bir hikaye,

14 farklı dil desteği,

14 farklı dil desteğinin yer aldığı oyun da sürükleyici bir hikaye yer alıyor. Hem gerçekçi hem de fantastik bir dünyayı oyunculara sunan Ghostwire: Tokyo, ne yazık ki bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vermedi. Tehlikelerle dolu bir Tokyo kentine ışık tutacak olan yapım, ölümcül doğaüstü güçlere de ev sahipliği yapıyor. İntikam arayışında olan güçlü ve ruhani varlıklara da bünyesinde yer veren başarılı uygulama Steam üzerinde satışlarına kaldığı yerden devam ediyor. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen başarılı oyun satışlarını da artırmaya devam ediyor.

Ghostwire: Tokyo İndir

Cep yakan fiyat etiketi ile Steam üzerinde lansmana çıkan Ghostwire: Tokyo, Windows platformu oyuncularına sunuldu. Şu sıralar deli gibi satmaya devam eden başarılı oyun, düzenli olarak güncellemeler de alıyor. 2022’nin beklenen oyunları arasında yer alan başarılı aksiyon oyunu, nefesleri kesmeye devam ediyor.

Ghostwire: Tokyo Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-BIT WINDOWS 10 VERSION 1909 OR HIGHER

İşlemci: CORE I7 4770K @ 3.5GHZ OR AMD RYZEN 5 2600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 OR AMD RX 5500 XT (VRAM 6 GB OR HIGHER)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD Storage Recommended

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-BIT WINDOWS 10 VERSION 1909 OR HIGHER

İşlemci: CORE I7 6700 @ 3.4GHZ OR AMD RYZEN 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080 OR AMD RX 5600 XT (VRAM 6 GB OR HIGHER)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD Storage