Gizli Ses Kaydedici, Android işletim sistemi üzerinde kullanılabilen bir tür ses kaydetme uygulamasıdır.

Ramazan Tugay Kahraman - 21 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gizli Ses Kaydetme, Android işletim sistemi üzerinde gizlice ses kaydetme özelliği yerine kullanılabilen bir uygulamadır. Kullanıcılar Gizli Ses Kaydetme uygulaması sayesinde diledikleri her yerde ses kaydı alabilecek, diledikleri platformlarda bu ses kayıtlarını dinleyebilecekler. Sadece Android platformunda kullanılabilen uygulama, basit kullanımı sayesinde her kesimden kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.

Kimi zaman tasvip edilmese de gizli ses kaydetme özelliği işimize yarayabiliyor. Bunun için efektif olarak çalışabilecek uygulamaların sayısıysa bir hayli az. Bunlardan bir tanesi olan Gizli Ses Kaydetme, farklı özellikleriyle dikkat çeken yazılımlardan bir tanesi:

Gizli Ses Kaydetme APK Özellikleri