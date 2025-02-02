GNÇ (gnctrkcll) uygulaması ile Genç Turkcell kampanya ve fırsatları anında cebinizde.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GNÇ (gnctrkcll), sadece Genç Turkcell abonelerinin faydalanabildiği bir mobil uygulamadır. Turkcell hesabınıza giriş yaparak Turkcell’in size sunduğu avantajlardan yararlanabilir, kampanyaları takip edebilirsiniz.

Turkcell’in 26 yaş altı abonelerine sunduğu, çeşitli fırsatlar içeren servisi GNÇ APK’nın eğlence ve fırsatlarını artık Android akıllı telefonunuzdan takip edebilirsiniz. Sadece gnçtrkcll üyelerine sunulan ayrıcalıklardan faydalanmanı sağlayan rozetler, arkadaşlarınızla toplanıp birlikte kazanabileceğiniz ödüller, hediyeler… Bunların yanı sıra kampanyalarla ilgili kafanıza takılan her türlü soruya anında yanıt bulabileceğiniz Gencaver adlı canlı destek ekibi sizler bekliyor.

GNÇ APK İndir

Tabii ki gnçtrkcll hattınızla ilgili tüm detaylara da ulaşabileceksiniz. GNÇ, Genç Turkcell abonelerine yönelik bir hizmet olduğundan uygulamadaki tüm içeriklere ulaşabilmeniz için bir gnçtrkcll üyesi olmanız zorunludur.

Eğer üye değilseniz doğrudan uygulama içerisinden üyeliğinizi başlatabilir ve sadece size özel fırsatlardan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.