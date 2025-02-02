GNÇ
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,160
- DOSYA BOYUTU 42 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
-
GNÇ (gnctrkcll) uygulaması ile Genç Turkcell kampanya ve fırsatları anında cebinizde.
GNÇ (gnctrkcll), sadece Genç Turkcell abonelerinin faydalanabildiği bir mobil uygulamadır. Turkcell hesabınıza giriş yaparak Turkcell’in size sunduğu avantajlardan yararlanabilir, kampanyaları takip edebilirsiniz.
Turkcell’in 26 yaş altı abonelerine sunduğu, çeşitli fırsatlar içeren servisi GNÇ APK’nın eğlence ve fırsatlarını artık Android akıllı telefonunuzdan takip edebilirsiniz. Sadece gnçtrkcll üyelerine sunulan ayrıcalıklardan faydalanmanı sağlayan rozetler, arkadaşlarınızla toplanıp birlikte kazanabileceğiniz ödüller, hediyeler… Bunların yanı sıra kampanyalarla ilgili kafanıza takılan her türlü soruya anında yanıt bulabileceğiniz Gencaver adlı canlı destek ekibi sizler bekliyor.
GNÇ APK İndir
Tabii ki gnçtrkcll hattınızla ilgili tüm detaylara da ulaşabileceksiniz. GNÇ, Genç Turkcell abonelerine yönelik bir hizmet olduğundan uygulamadaki tüm içeriklere ulaşabilmeniz için bir gnçtrkcll üyesi olmanız zorunludur.
Eğer üye değilseniz doğrudan uygulama içerisinden üyeliğinizi başlatabilir ve sadece size özel fırsatlardan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.
GNÇ
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 645
- DOSYA BOYUTU 29 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
-
GNÇ (gnctrkcll) uygulaması ile Genç Turkcell abonelerine sunulan fırsat ve kampanyaları kolaylıkla takip edebilir, yararlanabilirsiniz.
Bir Turkcell abonesi iseniz, 26 yaş altındaysanız ve de eğlenmeyi seviyorsanız GNÇ (gnctrkcll) uygulaması tam size göre. Sadece gnçtrkcll abonelerine sunulan kampanyalar, yeni fırsatların önünü açan rozetler, fırsatlar, hediyeler, ödüller ve dahası iPhone'unuzda.
GNÇ uygulaması ile fırsat ve kampanyaları daha yakından takip edebilecek, fırsat ve kampanyaları kullanarak arkadaşlarınızla doyasıya eğlenmenin keyfini süreceksiniz. Kampanyalarla ilgili kafanıza bir şey mi takıldı?
Gencaver’den her konuda destek alabileceksiniz. Gnçtrkcll hattınızı inceleyerek, internet, mesaj ve konuşma paketinizi gözden geçirebileceksiniz.
GNÇ İndir
Gnçtrkcll’in fırsat ve avantajlarla dolu dünyasına henüz giriş yapmadıysanız doğrudan uygulama üzerinden Turkcell numaranızı ve şifrenizi girerek başvurunuzu yapabilir, gnçtrkcll abonesi olabilirsiniz.
GNÇ Uygulaması Özellikleri
- Sadece GNÇ'lilere sunulan fırsat ve kampanyalar
- Yeni fırsatlara merhaba dedirten rozetler
- Gnctrkcll hattınızla ilgili tüm detaylar
- Çeşitli ödül ve hediyeler
- Her türlü sorunuzu anında yanıtlayan canlı destek