İş dünyasındaki ekipler için mükemmel bir mesajlaşma uygulaması olan Google Chat'de, video konferanslar yapın, mesajlaşın veya dosya paylaşın.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ekipler için geliştirilen Google Chat, dünyanın her bir yerindeki ekip üyeleri arasında çevrimiçi işbirliğini ve iletişimi geliştirmeyi hedefliyor. Akıllı ve güvenli bir iletişim aracı olan Google Chat, ekiplerin kolay bir şekilde işetişim kurmalarını sağlıyor. Uygulamaya gmailiniz üzerinden giriş yapın ve sohbet etmek istediğiniz kişiye veya gruba tıklayın.

Kişilerinize eklemek istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini "Ekle" sekmesinden kaydederek, sohbet isteği gönderebilirsiniz. Ayrıca kullanıcı güvenliğine de önem veren bu uygulama, birinci sınıf veri merkezlerinde güvenli bir depolama hizmeti sunuyor.

Google Chat İndir

Google Chat, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde basit bir mesajlaşma deneyimi sunuyor. Mesajlaşma, dosya paylaşımı, video konferansı ve daha birçok iletişim özelliğine sahip Google Chat'i indirin ve ekibiniz arasında etkili bir iletişim kurun. Uygulama içerisindeki Meet entegrasyonu sayesinde, toplantılar yapabilir ve görüntülü konuşabilirsiniz.

Uygulama kolay anlaşılır yapısıyla birlikte, basit temalara da sahiptir. Menü çubuğundan kişilerinizi ve odalarınızı görebilir, arama çubuğundan iletişim kurmak istediğiniz kişiyi aratabilir ve odalarınızı oluşturabilirsiniz.

Google Chat Özellikleri