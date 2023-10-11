Grandpa & Granny 4 Online APK, arkadaşlarınızla çok oyunulu bir şekilde oynayabileceğiniz korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz Grandpa & Granny 4 Online APK'da, arkadaşlarınızla beraber haritadaki görevleri tamamlayın ve sakın yakalanmayın. Çok oyunculu modun gelmesiyle birlikte, büyükanne ve büyükbaba daha da zeki hale geldiler. Artık görevleri tamamlamak ve zorlukları aşmak daha zorlu bir hal aldı.

Arkadaşınız yok diye üzülmeyin. Çevrimiçi mod dışında, tek oyunculu modda da korku deneyimi yaşayabilirsiniz. Lakin, arkadaşlarınızla oynamanın görevleri tamamlama açısından birçok yararı vardır. Bir oyuncu büyükanne ve büyükbabanın dikkatini dağıtırken, bir oyuncu da haritadaki görevleri tamamlayabilir.

Grandpa & Granny 4 Online, oyunculara oynanabilir çeşitli haritalar sunar. Her haritada mükemmel bir korku deneyimi yaşayabilir ve bulmacalarla beyin fırtınası yapabilirsiniz.

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Farklı görevler ve bulmacalarla başa çıkmalısınız. Bulmacaların hepsi farklı zorluk düzeyindedir. Her zorluğa karşı hazırlıklı olun ve bir yandan da yanınızdaki korkuyla başa çıkın. Siz de Grandpa & Granny 4 Online APK indirerek, arkadaşlarınızla çevrimiçi korku deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ayrıca karakterlerinizin becerileri ne kadar fazlaysa, kazanma şansınız da o kadar fazla olacaktır. Eşsiz becerilere sahip karakterleri kullanarak işinizi büyük ölçüde kolaylaştırabilir ve görevleri hızlıca tamamlayabilirsiniz.

Grandpa & Granny 4 Online APK Özellikleri