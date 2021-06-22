Granny 3, büyükanne ve büyükbabanın evinden kaçmaya çalıştığınız mobil korku oyunu. Granny 3 Android Google Play'de!

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Granny 3, PC ve mobil cihazlarda oynanabilen en iyi korku oyunlarından biri ve popüler serinin üçüncü oyunu ilk olarak Android platformuna çıkış yapıyor. Korku-gerilim oyunlarını seviyorsanız, seriyi oynamış olun olmayın Granny 3’ü tavsiye ederiz. Granny 3, Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

Granny 3 İndir

Granny 3’e hoş geldiniz! Büyükanne ve büyükbabanın birlikte yeni bir evi var. Her zamanki gibi kimsenin bu yere izinsiz girmemesi için evin etrafında gezinmekten ve korumaktan başka önemli bir şey yapmıyorlar. Bir tutsak olarak beşinci gün olmadan buradan çıkmanız gerekiyor. Ancak dikkatli olmalısınız. Yere bir şey düşürür veya gıcırdayan yer üzerinde yürürseniz büyükanne sesinizi duyar. Büyükbaba çok iyi duymuyor ancak hareket eden her şeye pompalı tüfeğiyle ateş etmeyi seviyor. Serinin yeni oyununda ayrıca zaman zaman ortaya çıkan ve istem dışı kalmanızı daha da zorlaştırmaya çalışan büyükannenin torunu Slendrina var. Onu görürseniz, kafanızı çevirip olabildiğince uzağa bakmalısınız. Ölümcül bakışlarıyla asla yüz yüze gelmemelisiniz. Yatakların, kanepelerin veya dolapların altına saklanabilirsiniz ama asla hendeğe atlamayın. Dikkatli olun!

En iyi korku oyunlarından Granny’nin hikayesi: Büyükannenin evinde kilitli tutuluyorsunuz. Oldukça tehlikeli olan büyükannenin evinden bir an önce çıkmalısınız ancak dikkatli ve sessiz olmalısınız, her şeyi duyuyor. Yere bir şey düşürürseniz, duyuyor ve koşarak geliyor. Dolaplara veya yatakların altına saklanabilirsiniz. Evden çıkmak için 5 gününüz var. İyi şanslar!