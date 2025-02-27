Fizik tabanlı nişancı oyunu olan Grapples Galore, oyunculara zorlu kontroller ve eğlenceli oyun deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Grapples Galore, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir fizik tabanlı nişancı oyunudur. Human fall flat benzeri bir oyun olan Grapples Galore, içerisinde barındırdığı aksiyon dolu anlarıyla ön plana çıkmaktadır.

Heyecan verici silahlı çatışmalar, fizik tabanlı kanca hareketleri ve zorlayıcı kontrolleriyle birlikte oyunculara hem eğlenceli hem de sinir bozucu bir oyun deneyimi yaşatıyor. 8 farklı harita, 9 farklı silah ve çok oyunculu kaosun birleştiği bu yapımda, arkadaşlarınızla çatışmaya girin.

Aktif ragdoll fizikleri ve fizik tabanlı kanca hareketiyle birlikte, kancanızı etrafa fırlatarak havada uçabilirsiniz. Havada uçarken ateş edin ve arkadaşlarınızı öldürmeye çalışın.

Grapples Galore İndir

Kancalarınızı kullanarak etrafta sallanın, harita üzerindeki silahları bulun ve diğer oyuncuları kendinize çekin. İster arkadaşlarınızla, isterseniz de farklı insanlarla savaşabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülen Grapples Galore, oyunculardan da yüzde 90 oranında beğeni almış durumdadır.

Siz de Grapples Galore indirin ve arkadaşlarınızla fizik tabanlı nişancı deneyimi yaşayın!

Grapples Galore Sistem Gereksinimleri