Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

Birçok oyuncunun oynayabileceği dövüş oyunu, Guacamelee! Bir hikaye ile oyuncuların karşısına gelmektedir.

Abdullah Yılmaz - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dövüş aksiyon ve maceranın olduğu bir oyun arıyorsanız ve biraz da hikaye istiyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Oyun karakterleri birbirlerinden ilginç tasarıma sahiptir. Öyle ki biraz anime, biraz Mısır, biraz Meksika kültürünü karıştırmış görünüyor.

Guacamelee! İndir

Oyundaki bir karakter Carlos, El Prezidentin kızını kaçırmıştır. Amacı ise yaşayanların ve ölülerin dünyasını birleştirmektir. Ancak burada baş karakterimizin birçok sorun ile karşı karşıya kalacaktır.

Bu geniş dünyada ormanlar, kanallar, volkanlar birçok atmosferin bulunduğu dövüş oyununda büyük bir maceranın oyuncuları beklediğini söyleyebiliriz. Birçok oyuncu tarafından tam puan alan oyun Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Fakat, düşük sistem gereksinimleri ve depolama alanıyla birçok kişinin rahatlıkla oynayabileceğini söyleyebiliriz. 2 boyutlu olmasına rağmen hikayesi ve atmosferi açıklarını kapatıyor gibi duruyor.

Atla, zıpla rakibinize karşı dövüşün! Bu oyunda birçok zorlu görev sizi bekliyor. Aynı zamanda birbirinden ilginç görsel tasarımları oyun oynarken bakış açınızı değiştirebilir.

Hayatınıza bir takım eğlenceler katmak ve değişik sürrealist hikayeleri öğrenmek istiyorsanız. Guacamelee! İndirip bir göz atın.

3 boyutlu olmayan oyunların en büyük avantajı hikayeleri olmaktadır. Öyle ki yüzlerce iki boyutlu oyunun 3 boyutlu oyunların önüne geçmesini sağlamıştır. Bu oyunlardan biri de Guacamelee! Oyunudur. Birkaç karakterin bulunduğu dünyaya sende katılmak ve yaşayanlar ve ölülerin dünyasını birleştirmek ister misin?