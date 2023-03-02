Guardian Tales APK, android için popüler rol yapma oyunu.

Ömer Dursun - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Guardian Tales APK, efsanevi muhafız tarafından kurtarılmaya mahkum olan ve Invaders saldırısından dolayı karışan Kanterbury'de maceranıza başlayın! Ağır kayalar kaldırın, patlayıcı bombalar atın ve inanılmaz hazinelere giden gizli yolları keşfetmek için kendinizi engellerin üzerinden atın.

Güçlü düşmanlara ve büyük patronlara karşı zafere giden yolu atlat. Kanterbury'de yaşayan güçlü patronlara meydan okumak için karanlık ve tehlikeli zindanları keşfedin. Gerçek zamanlı savaşta başkalarıyla yüzleşmek için en iyi 3 kahraman seçimini topla ve eşleştir.

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Guardian Tales APK, her biri kendine özgü yetenekleri olan 50'den fazla kahraman ve 100'den fazla silah topla ve seç. Yeni arkadaşlar edin, kahramanlarını sahaya sür ve loncada parti yap! Lonca korkuluğu'nda rahatlayın. Hikayeler görevler, etkinlikler, ödüller ve çok daha fazlası Guardian Tales dünyasına sende adım at.