Gunstars ile hayatta kalma temalı bir oynanışı deneyimleyeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Play üzerinde yayınlanan Until Dead oyununun geliştiricisi olan Monomyto Game Studio yepyeni bir oyun ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Google Play üzerinde Android oyuncuları için ön kayıtlara açılan oyunun adı Gunstars olarak duyuruldu. Google Play üzerinde sergilenmeye başlanan Gunstars, renkli ve tempolu yapısı ile milyonları peşinden sürükleyecek gibi görünüyor. Rengarenk içeriklere ev sahipliği yapacak olan oyun, rekabetçi bir yapıda lansmana çıkacak.

Oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edebilecekler. Birbirinden farklı asker modellemelerine de ev sahipliği yapan Gunstars apk indir, ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Android platformuna özel olarak geliştirilen oyun, lansman için geri sayıma başladı.

Gunstars APK Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Android sürüm,

İngilizce dil desteği,

Gerçek zamanlı oynanış,

Seviye sistemi,

Gerçek zamanlı olarak oynanabilecek olan Gunstars apk, ücretsiz olarak lansmana çıkacak. Haftalardır Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alan aksiyon oyunu, rengarenk içerikleri ile her kesimden oyuncuya hitap edecek. Rekabet yüklü bir yapıyı mobil oyunculara sunacak olan oyun, çeşitli güncellemeler ile yepyeni içerikleri de oyuncularına sunmaya devam etmeyi planlıyor. Oyunculara Battle Royale türünde bir deneyim sunmaya hazırlanan yeni oyun, ücretsiz yapısı ile dünyanın dört bir yanında oynanabilecek. Oyuncular seçtikleri karakteri özelleştirebilecek ve oyun içerisinde geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecekler.

Sürükleyici ve rekabet dolu yapısı ile mobil oyunculara alışılmışın dışında bir aksiyon deneyimi sunmayı vadeden yapım, sürekli olarak içeriğini de genişletecek. Zengin içeriği ile rakiplerinden de sıyrılacak olan oyun, milyonları hedefliyor olacak.

Gunstars APK İndir

Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alan Gunstars apk, Monomyto Game Studio imzası ile lansmana çıkacak. Android platformuna ek olarak iOS platformuna da geleceği ifade edilen yapım için geri sayım başladı. Oyun yakında ücretsiz olarak lansmana çıkacak.