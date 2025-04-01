HARD BULLET
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici GexagonVR
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VR oyuncuları için mükemmel bir seçenek olan HARD BULLET, aksiyon dolu sahneleri ve gerçekçi oynanışıyla ön plana çıkmaktadır.
HARD BULLET, dinamik bir aksiyon ve fizik tabanlı yapısı ile oyunculara sürükleyici bir deneyim sunuyor. Gerçekçi kontrolleri ve oldukça etkileşimli dünyasıyla dikkat çeken bu oyun, VR cihazlar için geliştirimiş bir aksiyon oyunudur. Şehirdeki kötü adamları yakalayın ve ultra gerçekçilik sayesinde hepsini alt edin.
Oyunun öne çıkan özelliklerinden biri, güçlü bir yapay zeka ve aksiyon sahnelerinin gerçekçi şekilde işlenmesidir. Hem gerçekçi hem de bol aksiyonlu ilerleme sunarak, tüm düşmanları birbirinden farklı tekniklerle alt etmenize olanak tanıyor.
Fizik tabanlı oynanış, şiddetli çatışmalar, yaratıcı silah kullanımı ve aksiyon dolu senaryolar, HARD BULLET'ı aksiyon severler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Tüm bunların yanı sıra oyunun neon ışıklı grafikleri sayesinde, karşılaştığınız animasyonlar ve sinematik sahneler de mükemmelleşecektir.
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Eğer siz de VR cihazınızda oynayabileceğiniz yeni bir aksiyon oyunu arıyorsanız, HARD BULLET İndirin ve farklı silahlar veya teknikler kullanarak düşmanlarınızı şehrin dışına postalayın!
HARD BULLET Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 10400 / Ryzen 5 5600X or better
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 or analog
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- VR Desteği: Standing or Sitting. SteamVR or Oculus PCVR. Quest 1/2/3/pro via AirLink, Cable, SteamLink or Virtual Desktop, Valve Index, HTC Vive, Vive Pro 1/2, Oculus Rift, Rift S, Samsung Odyssey (other WMRs should work too), Vive Cosmos, Pimax.