Hard Time APK prison simulator Türkçe adıyla hapishane simülatörü oyunu. Bir mahkumun yerine geçerek hapiste hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hard Time APK, hapishane hayatını deneyimlediğiniz simülasyon oyunlarından.

Yalnızca Google Play’de 10 milyondan fazla indirilen hapishane simülatörü (prison simulator) oyununda kendi mahkumunuzu oluşturup her cümlenin ölüm cezası olduğu bir hapishanede hayatta kalmaya çalışıyorunuz. Bu bir hapisten kaçış oyunu değil; hayatta kalma oyunu!

Hard Time APK İndir

100 mahkumun bulunduğu, her şeye dokunabildiğiniz, ötesinde gerçek sivillerin yaşadığı, gardiyanlarla yüksek korumalı büyük bir hapishanedesiniz. Gün geçtikte sağlığınız ve zihinsel durumunuz kötüye gidiyor. Uyuyarak hem bedensel hem de zihinsel sağlığınızı koruyabilirsiniz, ayrıca zaman geçirmek için de iyi bir yol ancak her zaman uyumanıza izin verilmiyor. TV izlemek, okumak gibi aktiviteler yapmalısınız. Aklınızı kaybederseniz kontrolünüzü de kaybedersiniz.

Karakterinizin geliştirmeniz gerken özellikleri de var. Gücünüzü dövüşerek veya ağırlık kaldırarak geliştirebilirsiniz. Avluda koşarak veya basketbol oynayarak çevikliğinizi geliştirebilirsiniz. Kitap okuyarak aklınızı geliştirebilirsiniz. Görevleri yerine getirerek veya diğer mahkumları, gardiyanları korkutarak saygınlık kazanabilirsiniz.

Paraya sahip olmak, içerideki hayatınızı kolaylaştırır, işlerinizin tıkırında gitmesini sağlar. Para kazanmanın pek çok yolu var. Bir çeteyle çalışabilir, karlı eşya ticareti yapabilir veya hapishane işlerini yapabilirsiniz.

Hapishane oyunu nasıl oynanıyor? Temel kontrollerle başlayalım;

G = Silahı tutma ve fırlatma

T = Sataşma (Elinizdekini kullanabilirsiniz.)

A = Saldırı (Tekme, yumruk)

R = Koşma

P = Alma ve bırakma

Diğer kontroller;