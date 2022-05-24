Harry Potter: Sihir Uyanıyor ile sihirde ustalaşacak, fantastik bir dünya da rol yapabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler oyun yayıncılarından bir tanesi olan Warner Bros yine yepyeni bir oyun ile piyasası kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına sunulacak olan yeni oyun Harry Potter: Sihir Uyanıyor olarak duyuruldu. Haftalardır Google Play platformunda ön kayıtlarda yer alan Harry Potter: Sihir Uyanıyor apk indir artık çıkış yapmak için geri sayıma başladı. Android oyuncularını fantastik bir dünyaya götürecek olan başarılı oyun, en yeni Harry Potter oyunu olarak adından söz ettiriyor. Heyecan dolu çok oyunculu düellolara ev sahipliği yapacak olan mobil rol oyunu, yepyeni bir öyküye ev sahipliği yapacak.

Harry Potter: Sihir Uyanıyor Apk Özellikleri

Fantastik bir dünya,

Çok oyunculu düellolar,

Büyücü ve cadı seçenekleri,

Heyecan dolu oynanış,

Sürükleyici bir öykü,

Yepyeni bir dünya,

Gerçek zamanlı oynanış,

80’dan fazla kart,

Karakter yükseltme,

Mobil rol oyunları arasına yeni katılan Harry Potter: Sihir Uyanıyor apk indir ücretsiz yapısı ile kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmayı hedefliyor. Yoğun görsel efektlere sahip olacak olan oyun da fantastik bir oynanış karşımıza çıkacak. Oyuncuları sihirle dolu bir evrene götürecek olan yapımda gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı mücadele edecek, büyü ile ayakta kalan son oyuncu olmaya çalışacağız. Sürükleyici oynanışı ile adından söz ettirmesi beklenen yapım da büyücülük dünyasını keşfetme fırsatı oyuncuları bekliyor olacak.

Yapım içerisinde 80’den fazla farklı kart yer alacak. Bu kartlarda da farklı karakterler olacak. Bu kartlardaki karakterleri yükseltebilecek, düellolarda kullanabileceğiz. Gerçek zamanlı olarak savaşlara ev sahipliği yapan oyun, PvP savaşlarının yanı sıra PvE mücadelelerine de yer verecek.

Harry Potter: Sihir Uyanıyor Apk İndir

Sürükleyici oynanışı ile kısa süre içerisinde milyonlarca oyuncuya ulaşması beklenen Harry Potter: Sihir Uyanıyor apk yükle Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alıyor. Gerçek zamanlı olarak oynanacak olan yapım, rol oyunları arasına katılmak için geri sayıma başladı. Yakında lansmana çıkacak olan oyun, fantastik bir deneyimi karşımıza çıkaracak.