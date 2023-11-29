HAWKED'da, Gizemli adadaki hazinelere ulaşmak için diğer oyuncularla savaşın ve eğlenceli bir deneyim yaşayın.

Berkcan Aktürk - 49 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz HAWKED, çevrimiçi oynanabilen hazine avı ve nişancılık oyunudur. Oyundaki ekibinizi kurun, gizemli adayı keşfedin ve canavarlarla savaşın. Hem savaşıp hem de bulmacaları çözerek hazinelerin kilidini açın ve hazineleri alıp ortadan kaybolun.

Adaya sızmak ve değerli eserleri kurtarmak sizin görevinizdir. Yalnız bu oyunda tek siz yoksunuz. Diğer oyunculardan önce hazineye ulaşmalı ve bu haydutları silahlarınızla alt etmelisiniz. Daha iyi bir ateş gücü için adanın tüm imkanlarından faydalanmalısınız. Etraftaki kaynakları toplayın ve teçhizatınızı yükseltin. Özel yeteneklerden oluşan teknolojilere de sahip olarak rakiplerinize daha güçlü hasarlar vurabilirsiniz.

HAWKED İndir

HAWKED'da takımınızı kurun ve diğer oyunculara karşı savaş verin. Çeşitli karakterlerden kendinize en uygununu seçebilir ve hazineleri avlamaya başlayabilirsiniz. Güzel bir aksiyon deneyimi sunan HAWKED'ı indirerek, siz de gizemli adadaki hazinelere ulaşabilirsiniz.

HAWKED Sistem Gereksinimleri