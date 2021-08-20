HealthPass
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 12.00 MB
- Üretici T.C. Sağlık Bakanlığı
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HealthPass mobil uygulaması ile koronavirüs aşı, Covid-19 testi ve bağışıklık sertifikalarınızı saklayabilir, seyahatlerinizde paylaşabilirsiniz.
HealthPass mobil uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geliştirdiği sağlık pasaportu uygulaması. Android telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz HealthPass mobil uygulaması ile Covid-19 aşı, koronavirüs testi ve bağışıklık sertifikalarınızı uluslararası standartlarda saklayabilir ve seyahatiniz sırasında kolaylıkla paylaşabilirsiniz.
HealthPass Mobil Uygulaması İndir
HealthPass nedir? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) ile ülkemiz ve dünya genelinde etkin bir şekilde mücadele edebilmek, virüsün yayılmasına engel olmak ve bulaşma etkisini en aza indirmek amacıyla ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşabilmesine olanak tanıyan bir sağlık pasaport uygulaması.
HealthPass nasıl kullanılır? e-Nabız uygulaması üzerinden aşı, test ve bağışıklık bilgilerinizi HealthPass uygulamasına aktarıp sertifikaya dönüştürebilir, ürettiğiniz sertifikaları telefonunuzda güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.
HealthPass, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Digital Green Certificate standardı ile uyumludur.
HealthPass
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 46.30 MB
- Üretici T.C. Sağlık Bakanlığı
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HealthPass, Covid-19 aşısı, testi, bağışıklık sertifikalarınızı uluslararası standartlarda saklayabildiğiniz bir sağlık pasaportu uygulaması.
T.C. Sağlık Bakanlığı HealthPass mobil uygulaması, Kovid-19 aşı, test, bağışıklık sertifikalarınızı uluslararası standartlarda saklayabildiğiniz ve seyahat esnasında kolayca kullanabildiğiniz bir uygulama. e-Nabız uygulamasından aşı, test, bağışıklık bilgilerinizi aktarıp sertifikaya dönüştürebilir, oluşturduğunuz sertifikaları telefonunuz üzerinde güvenli şekilde saklayabilirsiniz.
HealthPass Mobil Uygulama İndir
HealthPass, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti coğrafi bölgesinde yaşayan vatandaşları için geliştirilen bir sağlık pasaportu uygulaması. Uluslararası seyahatin hızlı ve güvenilir şekilde ilerlemesi ve ülkeler arası pandemiyle mücadeledeki iş birliklerini kolaylaştırmak amacıla geliştirildiği belirtilen HealthPass mobil uygulaması, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Digital Green Certificate standardı ile uyumludur. Test, aşı, bağışıklık verilerinin laboratuvarlar, denetleyiciler, yolcular arasındaki güvenli akışını yönetme ve doğrulamayı hedefler.
HealthPass nedir? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak tanımlanan yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) ile Türkiye ve dünya genelinde etkin bir şekilde mücadele edebilmek, virüsün yayılmasına engel olmak ve bulaşma etkisini en aza indirmek amacıyla ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşabilmesine olanak tanıyan bir sağlık pasaport uygulamasıdır.