HealthPass mobil uygulaması ile koronavirüs aşı, Covid-19 testi ve bağışıklık sertifikalarınızı saklayabilir, seyahatlerinizde paylaşabilirsiniz.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

HealthPass mobil uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geliştirdiği sağlık pasaportu uygulaması. Android telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz HealthPass mobil uygulaması ile Covid-19 aşı, koronavirüs testi ve bağışıklık sertifikalarınızı uluslararası standartlarda saklayabilir ve seyahatiniz sırasında kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

HealthPass Mobil Uygulaması İndir

HealthPass nedir? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) ile ülkemiz ve dünya genelinde etkin bir şekilde mücadele edebilmek, virüsün yayılmasına engel olmak ve bulaşma etkisini en aza indirmek amacıyla ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşabilmesine olanak tanıyan bir sağlık pasaport uygulaması.

HealthPass nasıl kullanılır? e-Nabız uygulaması üzerinden aşı, test ve bağışıklık bilgilerinizi HealthPass uygulamasına aktarıp sertifikaya dönüştürebilir, ürettiğiniz sertifikaları telefonunuzda güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

HealthPass, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Digital Green Certificate standardı ile uyumludur.