Etkileşimli kurgu oyunları arasında yer alan Helix Waltz APK'da, karakterinizi özelleştirin, karakterlerle etkileşim kurun ve istediğiniz her baloya katılarak bilgi toplayın.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Helix Waltz APK, binlerce vintage el çizimi kıyafete ev sahipliği yapan bir etkileşimli kurgu oyunudur. Diğer benzeri oyunlarda olduğu gibi bu oyunda ad karakterlerin diyaloglarını okuyacak, tepki verecek ve hikayede ilerleyeceksiniz. Lakin tüm bunların yanı sıra oyunun en can alıcı özelliği ise karakterinizi yüzlerce elbiseyle giydirebilmenizdir.

Yüzlerce elbise, etek, pantolon, gömlek, ayakkabı ve çeşitli aksesuarları kullanarak diğer insanların ilgisini çekin. Aslında hikaye tarafına biraz bakacak olursak neden güzel olmaya çalıştığımızı da anlayabiliriz.

Ülkenin iyiliği için bir takım bilgilere ihtiyaç vardır. Çeşitli balolarda ve özel davetlerde elde ettiğiniz bilgileri sizi işe alan dük'e aktarın ve ülkeye katkı sağlayın. Alacağınız bilginin düzeyi, danslar sırasında yaptığınız seçimlere de bağlılık göstermektedir.

Helix Waltz APK İndir

İlgi çekici hikaye, ilginç karakter diyalogları ve büyüleyici görsellikle oyunculara kapsamlı bir deneyim yaşatan Helix Waltz APK'yı indirin ve siz de istediğiniz balolara katılarak hikayeyi keşfedin!