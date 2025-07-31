Hell Clock, zindanların arasında sonsuz maceralara atıldığınız bir aksiyon roguelike oyunudur.

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon roguelike oyunları arasında yer alan Hell Clock, karanlık güçlere karşı savaştığınız bir ARPG oyunudur. Zindanlara inin, karakterinizi geliştirin ve daha da derinlere gitmeye çalışın. Güçlü ganimetleri elde ederek karakterinizi geliştirebilir ve düşman dalgalarına karşı mücadele edebilirsiniz.

İki farklı moddan birini seçerek oynamaya başlayabilir ve üç perdelik eksiksiz bir hikaye deneyimi yaşayabilirsiniz. Hem görsel hem de oynanış açısından mükemmel tasarlanan Hell Clock, oyunculara ek olarak sürükleyici bir hikaye de sunmaktadır.

Karakterinizi kapsamlı özelleştirme seçenekleri sayesinde geliştirebilirsiniz. Yıkıcı yeteneklerde ustalaşabilir, orduları yok etmek için yeni silahlar elde edebilir ve ölümsüz bir savaşçı haline gelebilirsiniz.

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Oyunun ilk başlarında her ne kadar basit düşmanlarla karşılaşsanız da, ilerleyen safhalarda etkileyici boss savaşları karşınıza çıkacaktır. Asıl hedefinize doğru ilerlerken tüm görevleri yapmaya çalışın ve karakterinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirin.

Siz de Hell Clock indirerek, zindanların arasında dolaşabilir ve sürükleyici bir aksiyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

Hell Clock Sistem Gereksinimleri