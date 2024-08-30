Hellbreach: Vegas, 19'u aşkın silah seçeneğiyle farklı haritalardaki iblisleri öldürdüğünüz aksiyonlu bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1-4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Hellbreach: Vegas, bol aksiyonlu bir FPS oyunudur. Las Vegas sokaklarında gezinen iblisleri öldürün ve puan kazanarak kendinizi geliştirin. Farklı farklı bölümlere ve haritalara ev sahipliği yapan Hellbreach: Vegas'ta, nakit para kazanın ve paralarınızı silahlarınızı yükseltmek için kullanın.

Karşınıza çıkacak olan zorlukları sadece silahlarınızla alt edemezsiniz. Aslında tam da bu noktada özellikleriniz ve zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak başka bonuslarınız devreye girecektir.

Infinity Ape Studios tarafından geliştirilen tempolu FPS oyunu, görsellik açısından fazlaca bir neon kullanımını öne sürmektedir. Bunun yanı sıra modellemeler ve animasyonlar mükemmel dizayn edilmiş diyebiliriz.

Hellbreach: Vegas İndir

19'dan fazla silahın kilidini açabilirsiniz. Modern ve geleceği düşünerek tasarlanmış olan ateşli silahlarınız, iblisleri alt etmeye yetecektir.

Siz de Hellbreach: Vegas indirin ve arkadaşlarınızla veya tek başınıza tempolu bir FPS deneyimi yaşayın.

Hellbreach: Vegas Sistem Gereksinimleri