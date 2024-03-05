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Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan HELLDIVERS Dive Harder Edition 2015 yılında yayınlandı. Eşli olarak oynanan, üstten görünümlü bir nişancı oyunu olan HELLDIVERS Dive Harder Edition özünde bir twin-stick shooter (çift analoglu nişancı) oyunudur.

HELLDIVERS, uzak gelecekte geçen bir zaman diliminde, insanlığın uzaydaki bir federasyonun parçası olduğu bir evrende geçmektedir. Oyuncular, dünyayı dört bir yandan tehdit eden yabancı ırklara karşı mücadele eden elit bir askeri birliği olan HELLDIVERS'ın bir parçasıdır.

Oyun, birden fazla oyuncunun çevrimiçi olarak veya yerel olarak aynı bilgisayar üzerinden işbirliği yaparak oynayabileceği bir oyun olarak tasarlanmıştır. Oyuncular, gezegenlerde görevler üstlenir, düşmanları yenmek, tesisleri korumak veya belirli nesneleri toplamak gibi çeşitli görevleri yerine getirirler.

HELLDIVERS Dive Harder Edition İndir

Hemen HELLDIVERS Dive Harder Edition indirin ve bu çevrimiçi eşli oyunun keyfini arkadaşlarınızla çıkarmaya başlayın.

HELLDIVERS Dive Harder Edition Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista / Windows 7

: Windows Vista / Windows 7 İşlemci : 2.4 GHz Dual Core

: 2.4 GHz Dual Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : 512 MB NVIDIA GeForce 9800 / ATI Radeon HD 2600 XT

: 512 MB NVIDIA GeForce 9800 / ATI Radeon HD 2600 XT DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 7 GB kullanılabilir alan