HELLDIVERS Dive Harder Edition
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6.84 GB
- Üretici Arrowhead Game Studios
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HELLDIVERS Dive Harder Edition ile Süper Dünya’yı korumak size düşüyor. Hemen HELLDIVERS Dive Harder Edition indirin ve demokrasiyi koruyun.
Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan HELLDIVERS Dive Harder Edition 2015 yılında yayınlandı. Eşli olarak oynanan, üstten görünümlü bir nişancı oyunu olan HELLDIVERS Dive Harder Edition özünde bir twin-stick shooter (çift analoglu nişancı) oyunudur.
HELLDIVERS, uzak gelecekte geçen bir zaman diliminde, insanlığın uzaydaki bir federasyonun parçası olduğu bir evrende geçmektedir. Oyuncular, dünyayı dört bir yandan tehdit eden yabancı ırklara karşı mücadele eden elit bir askeri birliği olan HELLDIVERS'ın bir parçasıdır.
Oyun, birden fazla oyuncunun çevrimiçi olarak veya yerel olarak aynı bilgisayar üzerinden işbirliği yaparak oynayabileceği bir oyun olarak tasarlanmıştır. Oyuncular, gezegenlerde görevler üstlenir, düşmanları yenmek, tesisleri korumak veya belirli nesneleri toplamak gibi çeşitli görevleri yerine getirirler.
HELLDIVERS Dive Harder Edition İndir
Hemen HELLDIVERS Dive Harder Edition indirin ve bu çevrimiçi eşli oyunun keyfini arkadaşlarınızla çıkarmaya başlayın.
HELLDIVERS Dive Harder Edition Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7
- İşlemci: 2.4 GHz Dual Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800 / ATI Radeon HD 2600 XT
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Keyifli oynanış
Görsel olarak yeterli
Oynanış süresi ideal
Co-op olarak tasarlanmış olması ve tek kişilik tecrübeyi göz ardı etmesi