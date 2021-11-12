Hide Online APK, çok oyunculu (multiplayer) saklambaç oyunu. Aksiyon shooter öğelerini içermesiyle klasik saklambaç oyunlarından ayrılıyor.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hide Online APK, multiplayer saklambaç oyunu. Geliştiricinin deyimiyle, popüler pervane avcı türünde bağımlılık yaratan ve heyecan verici çok oyunculu saklambaç aksiyon shooter oyunu.

Hide Online Hunters vs Props APK Android oyunda prop olarak herhangi bir odada diğer oyunculardan saklanıyor veya kaçmaya çalışıyorsunuz. Sandalye, kutu, bardak, lavabo küveti… herhangi bir tür gizli nesne olabiliyorsunuz. Her yaştan kişinin severek oynayacağı Hide Online APK indir seçeneğiyle burada. Online saklambaç oyunu Google Play’den de ücretsiz olarak Android telefonlara indirilebiliyor.

Hide Online APK İndir

Saklambaç oyunlarını seviyor musunuz? Ebe veya saklanan kişi olmak ister miydiniz? Hide Online APK Android oyun, sizin için mükemmel bir oyun olabilir. Çok oyunculu mod da sunan popüler bir aksiyon shooter oyunu.

Multiplayer oyun olan Hide Online’ı dünyanın farklı yerlerinden kişilerle veya arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Amaç çok basit; haritanın etrafında pervane olarak da bilinen gizli bir nesne olarak gizlenmek. Saklanan kişi olabildiğiniz gibi saklananları bulan kişi de olabilirsiniz. Oyuna başladığınızda hangi tarafta olacağınız söyleniyor. Oyunun saklambaç unsuru onu kendi türünde benzersiz kılıyor.

Hide Online nasıl oynanır? Oyun başladığında ya pervane ya da avcılardan oluşan bir takım oluşturuyorsunuz. Pervane olarak görülmemek için elinizden geleni yapmalısınız. Avlanma süresi bitene kadar yavaş hareket etmeniz veya gizli modda ilerlemeniz gerektiğinden saklanmak biraz sinir bozucu olabilir. Avcı olarak asıl amacınız, bir sonraki tura geçene dek bölgedeki tüm materyalleri vurmak. Her tur sadece üç dakika sürüyor. Pervane olarak oynuyorsanız avcıları hayvanlara dönüştürmek için sihir becerilerinizi kullanabilir, böylece bir yerlere saklanmak zorunda kalmadan gizlice onlardan kaçabilirsiniz.