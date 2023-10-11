Hitman Sniper APK ile oyunda keskin nişancı Ajan 47 olarak suikastlar düzenliyorsunuz. En iyi keskin nişancı oyunlarından biri.

Can Erdil Şentürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hitman Sniper APK oyun dünyasının en ünlü oyun kahramanlarından olan Agent 47 kod adına sahip Hitman'ı mobil cihazlarımıza taşıyan bir aksiyon oyunu.

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Hitman Sniper APK oyunu android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir keskin nişancı oyunu olan Hitman: Sniper'da Agent 47 ile suç dünyasının en üst noktalarında yer alan hedefleri avlamaya çalışıyoruz. Oyunda çeşitli sözleşmelereimza atarak kiralık katillik görevimizi yerine getiriyoruz. Bu görevlerde ise sniper tüfeklerimizle yüksek noktalardan ve uzak mesafelerden düşmanlarımıza nişan almaya ve onları yok etmeye çalışmaktayız.

Hitman Sniper oldukça dikkat ve hassasiyet gerektiren bir oyun. Oyundaki görevlerde hedeflerimizi takip ederek hareketlerini gözlemliyoruz ve doğru anı yakalayarak tetiğe dokunuyoruz. Doğru atışı yapmak için çoğu zaman tek bir şansımız oluyor. Hitman: Sniper'da düşmanlarımızı öldürebilmenin farklı yolları da mevcut. Örnek olarak; direkt düşmanımıza hedef almak yerine yaslandığı camı parçaladığımızda düşmanımız yüksekten aşağı düşerek ölebiliyor.

Hitman: Sniper'da görevleri tamamladıkça para kazanabiliyoruz ve kahramanımızı geliştirerek daha güçlü keskin nişancı tüfekleri satın alabiliyoruz. Oyunun güzel grafiklere sahip olduğu söylenebilir. Eğer Hitman oyunlarından hoşlanıyorsanız Hitman: Sniper'ı denemenizde fayda var.

Hitman Sniper Suikastçı Özellikleri