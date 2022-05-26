Hollow Knight: Silksong ile aksiyon yüklü 2D bir dünyaya giriş yapacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Team Cherry tarafından geliştirilen ve bu yıl içerisinde yayınlanması beklenen Hollow Knight: Silksong için geri sayım başladı. Merakla beklenen yeni aksiyon oyunu 2D grafik açıları ile oyuncuları kendine hayran bırakacak. Yoğun görsel efektlere sahip olan başarılı oyun, ilerlemeye dayalı bir oynanışa sahip olacak. Harika müziklere ev sahipliği yapması beklenen oyun da basitten zora doğru bir ilerleyiş söz konusu olacak. Rengarenk içerikleri ile Hollow Knight serisine yepyeni bir bakış açısı kazandıracak olan yapım, ne yazık ki bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vermeyecek. Zengin içeriği ile serinin en iyi oyunu olarak adından söz ettirmesi beklenen Hollow Knight: Silksong indir Steam üzerinde sergilenmeye başladı.

Hollow Knight: Silksong Özellikleri

10 farklı dil seçeneği,

Zengin içerik,

Basitten zora doğru ilerleyiş,

Farklı zorluklar,

Farklı düşman türleri,

Yoğun aksiyon sahneleri,

Çarpıcı görsel efektler,

Harika ses efektleri,

Bünyesinde 10 farklı dil seçeneğine yer veren Hollow Knight: Silksong birbirinden farklı zorluklar ile oyunculara sürükleyici bir yapı sunacak. Çarpıcı görsel efektleri ile oyunculara nefes kesici aksiyon sahneleri sunması beklenen oyun bu yıl içerisinde piyasada olacak. Aylardır Steam üzerinde sergilenen ve fiyat etiketi henüz belli olmayan oyun, yakında ön siparişlere de açılmış olacak. 2D grafik açılarına sahip olacak olan oyunda her seviye de farklı zorluklar ve içerikler oyuncuların karşısına çıkacak.

Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyun içerisinde harika ses efektleri de bulunacak. Oyuncular harika ses efektleri eşliğinde oyunun tadını çıkaracaklar. Düzenli olarak alacağı güncellemeler ile oyuncularına sürekli yeni içerikler sunmayı planlayan yapım, Steam üzerinden satın alınıp oynanabilecek.

Hollow Knight: Silksong İndir

Steam üzerinde sergilenen Hollow Knight: Silksong henüz ön siparişlere açılmadı. Oyunun bu yıl içerisinde lansmana çıkması bekleniyor.

Hollow Knight: Silksong Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo E5200

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 9800GTX+ (1GB)

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 560+

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended