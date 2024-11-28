Home_0, rüyada olup olmadığınızı anlamaya çalıştığınız bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Psikolojik korku oyunları arasında yer alan Home_0, oyunculara korku dolu bir deneyim sunuyor. Rüyanızda takılı kaldınız. Rüyadan kurtulmak ve anormallikleri bulmak için evinizdeki değişik olayları incelemeli ve sırları çözmelisiniz. Oyunun amacı çok basit olsa da tamamlaması oldukça zordur.

Retro tarzı grafiklere ev sahipliği yapan Home_0'da, çoklu sonlarla karşılaşabilir ve psikolojinizi ciddi manada bozabilirsiniz. Geliştiricilerden gelen uyarıya göre, oyun hem korkunç hem de aşırı sinir bozucudur.

Birinci günden başladığınız serüveninizde, onuncu güne ulaşmaya çalışıyorsunuz. Rüyada mı yoksa gerçek hayatta mı olduğunuzu anlamak istiyorsanız, herhangi bir anormallik bulun. Eğer anormallikler bulamazsanız, uyumaya devam edin ve günleri atlayın.

Home_0 İndir

Home_0, yanlış yaptığınız seçimlerde sizi en baştan başlatmaktadır. Bu nedenle yaptığınız seçimleri en iyi şekilde yapmalı ve rüya olup olmadığını anlamalısınız.

Siz de Home_0 indirin ve 9 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı psikolojik zorluğu deneyimleyin!

Home_0 Sistem Gereksinimleri