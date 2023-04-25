Honkai Impact 3rd APK, anime çizgilere sahip aksiyon RGP oyunu.

Erkan Calp - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Honkai Impact 3rd APK, anime severlere tavsiye edeceğim konsol kalitesinde ARPG oyunu. Elle çizilmiş sanatsal görseller, etkileyici özel efektler, sonsuz kombinasyonlu eşsiz silah sistemi, üç boyutlu dövüş deneyimi, canlı hava durumu sistemini bir arada sunan harika bir aksiyon rol yapma oyunu karşımızda. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Honkai Impact APK İndir

Ara sinematiklerle süslenmiş sürükleyici hikayeye sahip aksiyon rpg oyunu Honkai Impact 3rd’de dünyayı kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Yeryüzünde insanlık tarihi boyunca en büyük felaketlerden Honkai’ye karşı savaşta Valkyries adında elit bir ekibe komuta eden bir kaptanın rolünü üstleniyorsunuz. Kızlardan oluşan cesur savaşçılarınız için yüzlerce silah ve stigmatadan oluşan özelleştirilebilir ekipman mevcut.

Honkai Impact 3rd Özellikleri