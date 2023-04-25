Honkai Impact 3rd APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 53
- Üretici miHoYo Limited
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Honkai Impact 3rd APK, anime çizgilere sahip aksiyon RGP oyunu.
Honkai Impact 3rd APK, anime severlere tavsiye edeceğim konsol kalitesinde ARPG oyunu. Elle çizilmiş sanatsal görseller, etkileyici özel efektler, sonsuz kombinasyonlu eşsiz silah sistemi, üç boyutlu dövüş deneyimi, canlı hava durumu sistemini bir arada sunan harika bir aksiyon rol yapma oyunu karşımızda. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!
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Ara sinematiklerle süslenmiş sürükleyici hikayeye sahip aksiyon rpg oyunu Honkai Impact 3rd’de dünyayı kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Yeryüzünde insanlık tarihi boyunca en büyük felaketlerden Honkai’ye karşı savaşta Valkyries adında elit bir ekibe komuta eden bir kaptanın rolünü üstleniyorsunuz. Kızlardan oluşan cesur savaşçılarınız için yüzlerce silah ve stigmatadan oluşan özelleştirilebilir ekipman mevcut.
Honkai Impact 3rd Özellikleri
- Tamamen üç boyutlu, sanat eseri, çarpıcı görseller
- Etkileyici ve heyecan verici dövüş oynanışı sunan eşsiz dövüş sistemi
- Yüzlerce silah ve stigmata ile özelleştirilebilir mühimmatlar
- Heyecan verici macerada birlikte savaşan eşsiz kişiliklere sahip şirin kızlar