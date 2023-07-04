Honkai Impact
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 15000.00 MB
- Üretici miHoYo Limited
-
Honkai Impact 3rd indirin ve bu göz alıcı dünyaya hemen giriş yapın.
Genshin Impact ile adını tüm dünyaya duyuran miHoYo Limited isimli firmanın bir başka oyunu olan Honkai Impact 3rd ilk kez 2016 yılında mobil platforma özel olarak geliştirilmiş bir oyundu. Mobil cihazlar için aşmış bir oyun olan Honkai Impact 3rd daha sonra PC’ye de geldi.
21 Ekim 2021 tarihinde Steam’de yerini alan Honkai Impact 3rd PC ve Steam kullanıcılarını bayram ettirdi. PC’de bu tarz oyunların sayısı bir hayli az olduğu için her anime oyunu PC plarformu için büyük bir anlam ifade ediyor.
Honkai Impact 3rd, anime estetiğine sahip bir aksiyon ve rol yapma oyunudur. Aksiyon ve dövüş odaklı bir oyun olan Honkai Impact 3rd pek çok açıdan eşsiz bir oyundur. Genshin Impact’in temellerini atan bu oyun miHoYo Limited isimli firmanın da yükselişini sağlamıştır.
Honkai Impact 3rd İndir
Siz de hemen Honkai Impact 3rd indirin ve bu rengarenk anime dünyasına dalın. Eşsiz dövüş mekanikleri ile yeteneklerinizi gösterin ve karşınıza çıkan tüm düşmanları estetik bir biçimde ortadan kaldırın.
Honkai Impact 3rd Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 x64
- İşlemci: Intel Core i3-6100 ya da AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya daAMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Görsel olarak nefes kesici bir oyun
Anime estetiği çok iyi kullanılmış
Aksiyon ve dövüş anları çok iyi
Anime kızları
Oyun içi içerikleri çok pahalı
Steam versiyonunda bazı sıkıntılar bulunuyor (çarpaz ilerleme, oyun kaydetme vs.)