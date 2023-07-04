Honkai Impact 3rd indirin ve bu göz alıcı dünyaya hemen giriş yapın.

Kemal Tavus - 55 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Genshin Impact ile adını tüm dünyaya duyuran miHoYo Limited isimli firmanın bir başka oyunu olan Honkai Impact 3rd ilk kez 2016 yılında mobil platforma özel olarak geliştirilmiş bir oyundu. Mobil cihazlar için aşmış bir oyun olan Honkai Impact 3rd daha sonra PC’ye de geldi.

21 Ekim 2021 tarihinde Steam’de yerini alan Honkai Impact 3rd PC ve Steam kullanıcılarını bayram ettirdi. PC’de bu tarz oyunların sayısı bir hayli az olduğu için her anime oyunu PC plarformu için büyük bir anlam ifade ediyor.

Honkai Impact 3rd, anime estetiğine sahip bir aksiyon ve rol yapma oyunudur. Aksiyon ve dövüş odaklı bir oyun olan Honkai Impact 3rd pek çok açıdan eşsiz bir oyundur. Genshin Impact’in temellerini atan bu oyun miHoYo Limited isimli firmanın da yükselişini sağlamıştır.

Honkai Impact 3rd İndir

Siz de hemen Honkai Impact 3rd indirin ve bu rengarenk anime dünyasına dalın. Eşsiz dövüş mekanikleri ile yeteneklerinizi gösterin ve karşınıza çıkan tüm düşmanları estetik bir biçimde ortadan kaldırın.

Honkai Impact 3rd Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1 x64

: Windows 7 SP1 x64 İşlemci : Intel Core i3-6100 ya da AMD FX-6300

: Intel Core i3-6100 ya da AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 ya daAMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GeForce GTX 660 ya daAMD Radeon HD 7870 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 15 GB kullanılabilir alan