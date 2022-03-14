Hornet, eşcinsel erkeklere özel olarak geliştirilmiş bir sosyal ağ uygulamasıdır.

Murat İşçi - 49 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hornet, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal ağ uygulamasıdır. Eşcinsellere ve biseksüellere özel olarak geliştirilen uygulama ile kendinize arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından arkadaşlar edinebileceğiniz uygulama günümüzde Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor. Pek çok özelliği kullanıcılarına sunan başarılı uygulama milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Hornet İndir Android

Konum tabanlı bir sosyal medya uygulaması olan Hornet, gaylara ve biseksüellere hizmet ediyor. Yeni arkadaşlar bulmayı sağlayan uygulama ile etrafınızda bulunan kişileri tespit edebiliyorsunuz. Hoşlandığınız kişilerle sohbet edebileceğiniz, bildirim ile olan bitenden haberdar olabileceğiniz ve sınırsız erişim imkanı bulunan uygulama ilgi alanlarınıza giriyorsa tam size göre diyebiliriz. Uygulamayı kullanmak için 18 yaşın üzerinde olmak gerekiyor. Dünyanın her bölgesindeki erkeklerle iletişim kurabileceğiniz ve bakındığınız kişinin tüm bilgilerini, sağlık durumunu ve özel hayatınıı Hornet ile görebilirsiniz.