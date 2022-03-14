Hornet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 72,655
- DOSYA BOYUTU 52.00 MB
- Üretici Hornet Networks Limited
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Hornet, eşcinsel erkeklere özel olarak geliştirilmiş bir sosyal ağ uygulamasıdır.
Hornet, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal ağ uygulamasıdır. Eşcinsellere ve biseksüellere özel olarak geliştirilen uygulama ile kendinize arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından arkadaşlar edinebileceğiniz uygulama günümüzde Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor. Pek çok özelliği kullanıcılarına sunan başarılı uygulama milyonlara ulaşmaya devam ediyor.
Hornet İndir Android
Konum tabanlı bir sosyal medya uygulaması olan Hornet, gaylara ve biseksüellere hizmet ediyor. Yeni arkadaşlar bulmayı sağlayan uygulama ile etrafınızda bulunan kişileri tespit edebiliyorsunuz. Hoşlandığınız kişilerle sohbet edebileceğiniz, bildirim ile olan bitenden haberdar olabileceğiniz ve sınırsız erişim imkanı bulunan uygulama ilgi alanlarınıza giriyorsa tam size göre diyebiliriz. Uygulamayı kullanmak için 18 yaşın üzerinde olmak gerekiyor. Dünyanın her bölgesindeki erkeklerle iletişim kurabileceğiniz ve bakındığınız kişinin tüm bilgilerini, sağlık durumunu ve özel hayatınıı Hornet ile görebilirsiniz.
- Bağlantı: Profiller kendiniz ve başkalarının fotoğraflarını ve gönderilerini içerir ve sizin ve bağlantı kurmak istediklerinizin tam resmini sunar. Bağlanmak kolaydır, beğenme, yorum yapma, kalp gönderme hızlı giriş yapmanızı sağlar. Sohbet ederek ortak ilgi alanlarınızı paylaşın, profil sahibinin kim olduğunu görün, onların da sizin kim olduğunuzu görmelerini sağlayın. Takip ederek gönderilerini, resimlerini ve videolarını görün.
- Keşfedin: Filtreler tam olarak aradığınız kişiyi bulmanıza yardımcı olur. Çevrenizdeki veya dünyanın her yerindeki hemcinslerinizi keşfedin. Etiketler (Hashtag'ler), bir bağlantı kurmak için aynı ilgi alanlarını paylaşan diğer kişileri keşfetmenizi sağlar.
- Katılın: Hornet'te 25 milyonu aşkın kullanıcı var. Güncel konular hakkında Topluluk Liderleriyle yapılan tartışmalara katılın ve Hornet'in editörler ekibi ve dünya genelinde etikileyiciler ağı tarafından önerilen en son trendleri öğrenin. Çevrimiçi birileri her zaman vardır, istediğiniz zaman konuşacak birilerini bulabilirsiniz.
- Paylaşın: Akış, takip ettiğiniz kişilerin, yakınınızdaki kişilerin, etkileyicilerin ve bağlantı kurmayı düşündüğünüz kişilerin gönderilerini içerir. Gönderiler, sizi ve ilgi alanlarınızı yansıtarak başkalarının gönderdiğiniz her şeye yanıt vermesine imkan tanır.
- Güvenlik: Gizlilik, Hornet'in kalbindedir. Moderatörler ve Hornet çalışanları topluluğun kendinizi ifade edebileceğiniz güvenli bir yer olmasını sağlar. Destek ücretsizdir ve her zaman 7/24 kullanıma açıktır.
Hornet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,392
- DOSYA BOYUTU 60.70 MB
- Üretici Hornet Networks Limited
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Hornet, eşcinsel erkeklere özel olarak geliştirilmiş bir sosyal ağ uygulamasıdır.
Hornet, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal ağ uygulaması olarak tanımlanabilir. Uygulama ile ilgi alanlarınıza göre arkadaşlar arayabiliyor ve seçtiğiniz kişilerle sohbet edebiliyorsunuz.
Eşcinsel ve gaylara yönelik bir sosyal medya uygulama olan Hornet, çevrenizdeki insanları arayabileceğiniz ve arkadaş edinebileceğiniz bir uygulamadır. Konum tabanlı olarak geliştirilen Hornet, sahip olduğu özelliklere ihtiyaçlarınızı da karşılıyor. Bildirim özelliğiyle olan bitenden haberdar eden uygulama, çevrenizdeki kişileri de size gösteriyor. Hoşlandığınız kişinin bilgilerine bakabiliyor, sağlık durumunu görüntüleyebiliyor ve fotoğraflarına göz atabiliyorsunuz. Sınırsız erişim imkanı tanıyan uygulama ilgi alanlarınıza giriyorsa mutlaka deneyin. Dünyanın her bölgesinden arkadaş edinebileceğiniz bu uygulamayı kullanmak için 18 yaşını geçmiş olmanız gerekiyor.
Hornet uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.