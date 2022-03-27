HP LaserJet 1010-1012-1015 Sürücüsü

HP LaserJet 1010 yazıcısının Windows XP ve Windows 2000 ile uyumlu olarak çalışan sürücü dosyasıdır.

Barış YANIK - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

HP LaserJet 1010 yazıcılarınızın bilgisayarınıza kurulumu için gerekli olan sürücü dosyasını sitemiz üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. HP yazıcılar için olmazsa olmazlar arasında yer alan HP LaserJet 1010 sürücüsü ile yazıcınızı bilgisayarınıza bağlayabilecek, çeşitli çıktılarınızı anında yazdırabileceksiniz. Windows bilgisayarlar ile tam uyumlu çalışan uygulama henüz MacOS platformuna gelmedi. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulama oldukça basit bir kuruluma sahip.

Windows XP ve Windows2000 ile uyumlu olarak çalışan sürücüyü hemen indirerek bilgisayarınıza kurup yazıcınızı kullanabilirsiniz.

Sürücüyü kurmak için izlemeniz gereken adımlar:

Bilgisayarınızda çalışan tüm programları kapatın.

İndirdiğiniz Hp LaseJet 1010 sürücü dosyasına çift tıklayarak açın.

''Tüm Dosyaları Ayıkla'' seçeneğine tıklayarak sürücü dosyalarını ayıklayın.

Denetim Masası'ndan Yazıcılar bölümüne gelerek Yazıcı Ekle'ye tıklayınız.

Gereken adımları takip ederek işleme devam edin.

Yükleme tamamlandığında yazıcınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için test çıktısı alabilirsiniz. Bu işlemi bilgisayarınızı yeniden başlatıp ondan sonra gerçekleştirebilirsiniz.

HP LaserJet 1010 İndir

HP LaserJet 1010 yazıcınız varsa ve sürücüsünü arıyorsanız hemen sitemiz üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.