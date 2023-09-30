HumanitZ, yukardan aşağıya bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Arkadaşlarınızla birlikte zombi dolu dünyada savaşın ve hayatta kalmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yodubzz Studios tarafıından geliştirilen HumanitZ, yukarıdan aşağıya bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Zombi salgınıyla sona eren bir dünya içerisinde, zombilerle savaşmalı ve hayatta kalmaya çalışmalıyız. Zorlu mekanlara girin ve toplayabildiğiniz kadar malzeme toplayın.

Zorlu hava koşullarıyla yüzleşin ve size gelmekte olan tehditlere karşı dikkatli olun. Ayrıca, arkadaşlarınızla da oynayabildiğiniz HumanitZ, dört oyuncuya kadar işbirliğini destekliyor. Arkadaşlarınızla birlikte bu salgın dolu dünyaya giriş yapın ve beraber hayatta kalma mücadelesi verin.

HumanitZ İndir

Malzeme toplamak ve üretmek çok önemlidir. Bu yüzden, öncelikli olarak yiyecek ve korunma ihtiyacınızı karşılayın. Girdiğiniz binalardan ve yıkık dökük harabelerden tüfekler bulun ve düşmanlarınıza karşı hazırlıklı olun. Dışarıdaki düşmanlardan korunmak adına, eski binalara yeni bir hal aldırabilirsiniz. Eski binaları yaşanacak duruma getirin ve zeeklere karşı bir üs oluşturun.

Zeekler yani tehditkar zombiler, yavaş görünse de hepsi öyle değildir. Her düşman karşınıza farklı özellikte ve hızda çıkabilir. Bunlara hazırlıklı olarak silahınızı hep tetikte tutun. Siz de HumanitZ indirerek, arkadaşlarınızla birlikte zombilerin arasında hayatta kalabilirsiniz.

HumanitZ Sistem Gereksinimleri