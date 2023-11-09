HUNTDOWN
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Easy Trigger Games
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HUNTDOWN ile retro oyun deneyimi modern bir oynanış ile birleşiyor. Hemen HUNTDOWN indirin ve piksel grafiklere sahip bu nişancı oyununu deneyimleyin.
Easy Trigger Games tarafından geliştirilen ve Coffee Stain Publishing tarafından yayınlanan HUNTDOWN ilk kez 2020 yılında piyasaya sürüldü. 2021 yılında ise Steam’e geldi.
Piksel grafiklere sahip olan bu oyun 90’lardan fırlamış gibi. Side Scroller türünde bir oyun olan HUNTDOWN aksiyonun hiç bitmediği bir nişancı oyunu.
Suç çetelerinin hüküm sürdüğü ve polislerin adım atmaya korktuğu bir gelecekte geçen HUNTDOWN’da amacımız yeraltı suç dünyasını yok etmek. Komedi öğelerinin de bulunduğu bu yapım her özelliği ile buram buram 90’lar kokuyor.
Görsel olarak nefis gözüken bu oyunu dilerseniz arkadaşlarınızla da oynamanız mümkün. Aynı ekran üzerinden oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız HUNTDOWN aradığınız oyun olabilir.
HUNTDOWN İndir
Siz de hemen HUNTDOWN indirin ve bu aksiyon dolu oyunu oynamaya bir an önce başlayın. Retro oyun sevdalılarını mest edecek bu yapım sizi adeta geçmişe götürecek.
HUNTDOWN Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (32-bit versiyon)
- İşlemci: Intel Core Duo E6600 @ 2.4GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel 4400, GeForce GT 8800, AMD Radeon HD 4650
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Görsellik ilgi çekici
Eski tarz bir oyuna modern bir oynanış getirilmiş
Biraz daha uzun olabilirmiş