HUNTDOWN ile retro oyun deneyimi modern bir oynanış ile birleşiyor. Hemen HUNTDOWN indirin ve piksel grafiklere sahip bu nişancı oyununu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Easy Trigger Games tarafından geliştirilen ve Coffee Stain Publishing tarafından yayınlanan HUNTDOWN ilk kez 2020 yılında piyasaya sürüldü. 2021 yılında ise Steam’e geldi.

Piksel grafiklere sahip olan bu oyun 90’lardan fırlamış gibi. Side Scroller türünde bir oyun olan HUNTDOWN aksiyonun hiç bitmediği bir nişancı oyunu.

Suç çetelerinin hüküm sürdüğü ve polislerin adım atmaya korktuğu bir gelecekte geçen HUNTDOWN’da amacımız yeraltı suç dünyasını yok etmek. Komedi öğelerinin de bulunduğu bu yapım her özelliği ile buram buram 90’lar kokuyor.

Görsel olarak nefis gözüken bu oyunu dilerseniz arkadaşlarınızla da oynamanız mümkün. Aynı ekran üzerinden oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız HUNTDOWN aradığınız oyun olabilir.

HUNTDOWN İndir

Siz de hemen HUNTDOWN indirin ve bu aksiyon dolu oyunu oynamaya bir an önce başlayın. Retro oyun sevdalılarını mest edecek bu yapım sizi adeta geçmişe götürecek.

HUNTDOWN Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10 (32-bit versiyon)

: Windows 7/8.1/10 (32-bit versiyon) İşlemci : Intel Core Duo E6600 @ 2.4GHz

: Intel Core Duo E6600 @ 2.4GHz Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : Intel 4400, GeForce GT 8800, AMD Radeon HD 4650

: Intel 4400, GeForce GT 8800, AMD Radeon HD 4650 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan