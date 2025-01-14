Hunting Sniper APK, çevrimiçi karşılaşmaları içerisinde barındıran bir mobil avcılık oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

En iyi ücretsiz avcılık oyunları arasında yer alan Hunting Sniper APK, oyunculara yaban hayatında avcılık deneyimi sunuyor. Keskin nişancı silahlarınızı kullanarak hayvanları avlamaya çalışın ve ABD'nin engebeli arazilerinde dolaşın.

Çeşitli haritalarda avlanabilirsiniz. Görevleri tamamlayın, sıralamada yükselin ve cephaneliğinizi geliştirin. Geniş silah yelpazesi sayesinde aradığınız silahları bulabilir veya halihazırda bulunan ekipmanlarınızı geliştirebilirsiniz. Silah jetonlarını kullanarak silahınızın performansını geliştirin ve cephaneliğinizi mükemmelleştirin.

Basit ve sezgisel yapıda olan kontroller sayesinde her oyuncu zorlanmadan silahları kullanabilecektir. Hunting Sniper APK'nın kontrolleri her ne kadar basit olarak gözükse de, ustalıkla ve hassaslıkla avlanmanızı sağlar.

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Sadece ateşli silahlar değil, aynı zamanda çeşitli okları da cephaneliğinize ekleyebilirsiniz. Tabii ki tüm bu silahlar kilitli olarak mağazada bulunmaktadır. Hunting Sniper'daki görevleri tamamlayarak silahların kilidini açabilirsiniz.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu oyunun en büyük özelliklerinden birisi, aksiyon dolu PvP savaşlarıdır. Neredeyse hiçbir avcılık oyununda bulunmayan bu turnuvalarda, arkadaşlarınızla mücadele edebilir veya sıralama maçlarında yarışarak en üst seviyeye kadar tırmanabilirsiniz.

Siz de avcılık oyunlarından hoşlanıyorsanız, Hunting Sniper APK indirin ve maceranız boyunca yabandaki en iyi avcı olun!