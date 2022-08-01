Rekabetçi bir yapıya sahip olan Hyper Front APK ile 5v5 savaşlara katılabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Battle Royale modunun oyunlara gelmesi ile birlikte rekabette hat safhaya çıkar oldu. Piyasaya çıkan yeni oyunlar rekabetçi yapısı ile milyonlara ulaşmaya devam ederken, oyuncularda yeni içerikleri deneyimlemeye başladılar. Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan ve 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Hyper Front APK oyuncularına rekabetçi bir dünyayı deneyimleme fırsatı veriyor. Taktiksel FPS oyunu olarak adından söz ettirmeye başlayan Hyper Front APK, oyunculara 5v5 olarak rekabetçi maçlar sunuyor. Dünyanın dört bir yanından gerçek oyuncuları karşı karşıya getiren yapım, çok sayıda farklı silah modellerine de sahip. Oyuncular farklı oyun modları ile birlikte bu silahları deneyimleyecek, rekabetçi maçlarda hayatta kalmaya çalışacaklar.

Hyper Front APK Özellikleri

Gerçek zamanlı oynanış,

5v5 oynanış modu,

PvP savaşları,

Birbirinden farklı silah modelleri,

6 farklı oyun modu,

İngilizce dil desteği,

Zengin bir içerik yapısı,

Sürükleyici ve rekabetçi bir dünya,

Farklı karakter görünümleri,

Gerçek zamanlı bir FPS oyunu olarak geliştirilen ve Google Play üzerinde yayınlanan Hyper Front APK, oynaması ücretsiz bir yapıya sahip. NTES Games tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde 1 milyon indirilme barajını geçtiğimiz günlerde geride bırakan oyun, gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncuları ortak bir savaş dünyasında karşı karşıya getiriyor. İngilizce olarak oynanabilen rekabetçi oyunda, grafik açıları da oldukça titizlikle hazırlanmış bir yapıda oyunculara sunuluyor. 2022'nin en çok oynanan mobil oyunlardan bir tanesi olmaya aday olarak gösterilmesi beklenen Hyper Front APK, oyunculara sunduğu zengin içerik sayesinde yepyeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Hyper Front APK İndir

1 milyondan fazla Android kullanıcı tarafından indirilen ve şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam edilen Hyper Front APK başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Her geçen gün oyuncu kitlesini artırmaya devam eden mobil aksiyon oyunu, rekabetçi yapısı ile oyuncuları kendine hayran bıraktı. Oyunu hemen indirip birbirinden farklı savaşlara dahil olabilirsiniz.