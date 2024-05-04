Hayalleriniz gerçeğe dönüyor! Oyuncaklarınızın gözünden bir oyun nasıl olurdu? Hemen HYPERCHARGE: Unboxed indirin ve oyuncaklarınızı savaştırın.

Kemal Tavus - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

HYPERCHARGE: Unboxed beş bağımsız geliştiriciden oluşan Digital Cybercherries Ltd. tarafından geliştirilen ve yayımlanan FPS ve TPS olarak oynaanbilen bir kule savunma oyunudur. Bu yapım bizlere çocukluğumuzun sevilen oyuncakları ile dolu, nostalji yüklü bir macera sunuyor. Oyuncular, büyülü bir güç kaynağı olan Hypercore'u kötülüğün eline geçmesini engellemek için dalgalar halinde gelen düşman oyuncaklara karşı savunma yapar.

Oyun, hem tek oyunculu hem de 1 - 4 oyunculu çevrimiçi ve yerel co-op modlarını destekler. Her mod, tam ekran bölünmüş ekran desteği içerir. Bu da arkadaşlarınızla eski günlerdeki gibi birlikte oynarken strateji yapmanızı ve savunmanızı güçlendirmenizi sağlar. HYPERCHARGE Unboxed, klasik PvP modlarını da içerir ve oyuncuların Deathmatch, Team Deathmatch gibi modlarda rekabet etmelerine olanak tanır.

Oyun ayrıca, ilerlemenizi kaydetmenizi ve çevrimdışı oynarken bile her şeyi kilidini açmanızı sağlayan güçlü bir solo oynanış seçeneği sunar. Oyuncu botları, yalnız oyuncular için takım arkadaşı görevi görür ve savunmaları kurmada yardımcı olur.

HYPERCHARGE: Unboxed İndir

Hemen siz de HYPERCHARGE: Unboxed indirin ve çocukluğunuzda oynadığınız oyuncakların dünyasına adım atın.

HYPERCHARGE: Unboxed Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel i5-4460

: Intel i5-4460 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750

: NVIDIA GeForce GTX 750 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 13 GB kullanılabilir alan