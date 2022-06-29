Rengarenk bir dünyaya ev sahipliği yapan Idle Workout Master oyunculara eğlence dolu anlar sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Boxing Gym Tycoon, Idle Yoga Tycoon, Idle Square gibi rengarenk oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan EZ Games JSC yeni oyunu Idle Workout Master'ı duyurdu. Google Play üzerinde ücretsiz olarak lansmana çıkan Idle Workout Master apk indir, spor oyunları arasına katıldı. Oyunculara gerçekçi bir spor salonunda eğitmenlik görevi deneyimleme fırsatı veren yapım rengarenk içeriklere ev sahipliği yapıyor. Oyunculara 30'dan fazla egzersiz seti sunan yapımda, oyuncular spor salonunda eğitmen olacak ve müşterilerini hem kaslı bir hale hem de sağlıklı bir hale getirmek için çeşitli eğitimler uygulayacaklar. Fitness rutinlerini ile müşterilerini tatmin edecek olan oyuncular, hem eğlenceli hem de sıra dışı bir zaman geçirecekler.

Idle Workout Master APK Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

30'dan fazla eğitim seti,

Rengarenk içerikler,

Başarılı grafik açıları,

Keyifli oynanış,

Düzenli güncellemeler,

İnternet gerektirmez,

İngilizce dil desteği,

Oyuncular yapım içerisinde eğitmen olarak hem erkek hem de bayanlara hizmet verecek, kaşlarını geliştirmelerinde onları yönlendirecekler. Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan ve günümüzde İngilizce dil desteği ile oynanabilen Idle Workout Master apk yükle, sık sık aldığı güncellemeler ile oyuncularına yepyeni içerikleri de deneyimleme fırsatı veriyor. Oyunculara keyifli bir oynanış atmosferi sunan mobil spor oyunu, arklı karakterlere ve özelliklere de sahip. Oyuncular eğitmen olarak karakterlerinin tipini ve özelliklerini ayarlayabilecek, müşterilerinin karşısına çıkabilecekler. Mobil spor oyunlarına farklı bir soluk getiren Idle Workout Master ücretsiz apk günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Idle Workout Master APK İndir

Yayınlandığı günden bu yana düzenli olarak güncellemeler alan Idle Workout Master apk, günümüze kadar 5 milyondan fazla kez indirildi. Günümüzde hala güncellemeler alan yapım, renkli içerikleri ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Eğlenceli bir oynanış ile geniş kitleleri çevresinde toplayan oyun başarılı gidişatına ve Google Play'deki yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Oyunu hemen indirip keyifli zaman geçirmeye başlayabilirsiniz.