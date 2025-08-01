Ikarus Parkour
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.88 GB
- Üretici Vanja Aleksić
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Zorlu parkurlara ev sahipliği yapan Ikarus Parkour, görsel ve oynanış açısından mükemmel tasarlanan bir 3D platform oyunudur.
Ikarus Parkour, zorlu engelleri içerisinde barındıran bir 3D platform oyunudur. 850 metrelik devasa bir kuleye tırmanmaya çalıştığınız Ikarus Parkour, farklı mod seçeneklerine sahiptir. Zor ve rahat mod arasından seçim yaparak seviyeyi belirleyebilir ve oyuna alışma sürecinizi hızlandırabilirsiniz.
Her sıçramanız sonunuz olabilir. Bu nedenle yapacağınız hamleleri iyi belirlemeli ve doğru anda atlayış yapmalısınız. Engellerin çoğunda yardımcı tutamaçlar bulunmaktadır. Onlara atlayış yapmaya çalışın ve manevralarınızı iyi belirleyin.
Ikarus Parkour İndir
Oynanış açısından oldukça zorlu bir deneyim sunan Ikarus Parkour, görsel tarafta da tatmin edici bir seviyededir. Işıklandırmalar, modellemeler ve diğer tüm detaylar oyuna iyi bir şekilde işlenmiş diyebiliriz.
Hiç sıkılmadan saatlerce eğlenerek oynayabileceğiniz Ikarus Parkour'u indirin ve siz de nihai sona ulaşmaya çalışın. Zorlu engeller arasından geçin, devasa yüksekliklere tırmanın ve bölümleri başarı ile tamamlayın!
Vanja Aleksic tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyun, tam sürümünün yanı sıra ücretsiz oynayabileceğiniz bir demo sürümüne de sahiptir. Steam sayfasına giderek oyunun demo sürümüne erişebilirsiniz.
Ikarus Parkour Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1080 / RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD önerilir