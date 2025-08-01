Zorlu parkurlara ev sahipliği yapan Ikarus Parkour, görsel ve oynanış açısından mükemmel tasarlanan bir 3D platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 32 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ikarus Parkour, zorlu engelleri içerisinde barındıran bir 3D platform oyunudur. 850 metrelik devasa bir kuleye tırmanmaya çalıştığınız Ikarus Parkour, farklı mod seçeneklerine sahiptir. Zor ve rahat mod arasından seçim yaparak seviyeyi belirleyebilir ve oyuna alışma sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

Her sıçramanız sonunuz olabilir. Bu nedenle yapacağınız hamleleri iyi belirlemeli ve doğru anda atlayış yapmalısınız. Engellerin çoğunda yardımcı tutamaçlar bulunmaktadır. Onlara atlayış yapmaya çalışın ve manevralarınızı iyi belirleyin.

Ikarus Parkour İndir

Oynanış açısından oldukça zorlu bir deneyim sunan Ikarus Parkour, görsel tarafta da tatmin edici bir seviyededir. Işıklandırmalar, modellemeler ve diğer tüm detaylar oyuna iyi bir şekilde işlenmiş diyebiliriz.

Hiç sıkılmadan saatlerce eğlenerek oynayabileceğiniz Ikarus Parkour'u indirin ve siz de nihai sona ulaşmaya çalışın. Zorlu engeller arasından geçin, devasa yüksekliklere tırmanın ve bölümleri başarı ile tamamlayın!

Vanja Aleksic tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyun, tam sürümünün yanı sıra ücretsiz oynayabileceğiniz bir demo sürümüne de sahiptir. Steam sayfasına giderek oyunun demo sürümüne erişebilirsiniz.

Ikarus Parkour Sistem Gereksinimleri